¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¤µ¤¯¤é¤¢¤ä¡¡°ËÆ£Ëã´õ¼«ºî¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥Ù¥ë¥È¡×Ä©Àï¡õ°ìÊýÅª¤Ëà¥¯¥ÓáÄÌ¹ð
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡Ê£Ã£Á¡Ë¤Î¤µ¤¯¤é¤¢¤ä¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢°ËÆ£Ëã´õ¡Ê£³£°¡Ë¤Ë¤ËÈó¾ðÄÌ¹ð¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²·î£·Æü¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£±¶¥µ»¾ìÂç²ñ¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¡££²£µÆü¤Î¹âÅÄÇÏ¾ìÂç²ñ¤Ç°ËÆ£¤¬¼«ºî¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥Ù¥ë¥È¡×¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾¡¼ê¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤ò¹µ¤¨¤¿£²£·Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤µ¤¯¤é¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ë¿¿¤ÃÇò¤Î¥´¥¹¥í¥ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£¤µ¤é¤ËÇò¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î»±¤ò¤µ¤·¡¢¤ª¾î¤µ¤Þ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃåÀÊ¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¤Û¤·¤¤ÍýÍ³¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡£»ä¤¬¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¯¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¬°ìÈÖ¶¯¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ËÆ£¤¬¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿Èó¸ø¼°²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç²¦ºÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¡Ö»ä¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤Ï°ËÆ£Ëã´õ¡¢ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤É¤Û¤¶¤¯¤Ê¡ª¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ÇÀïÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ËÆ£Ëã´õ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Îà¥¯¥Óá¤òÄÌ¹ð¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤âÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¾Î¹æ¤â¡¢»ä¤¬¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¼«¾Î½éÂå²¦¼Ô¤Î°ËÆ£¤«¤é¡Ö¤³¤Î°ËÆ£Ëã´õ¤¬Éé¤±¤¿¤é¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¡©¡¡°ËÆ£¤Ï¤Þ¤À¤³¤³¤ËÍè¤ÆÈ¾·î¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Í§Ã£¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡¡°ËÆ£¤ÏÉ¬¤º¤³¤³¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤âËÉ±Ò¤·Â³¤±¤ë¡ª¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤µ¤ì¡Ö°ËÆ£¤¬¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤¯¤é¤¢¤ä¤Ë¤Ï°ËÆ£¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤È¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤µ¤¯¤é¤ÏÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡Ö»ä¤¬Éé¤±¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤¹¤ë¤È°ËÆ£¤«¤é¡Ö°ËÆ£¤â¤â¤Á¤í¤óÉé¤±¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤òÂàÃÄ¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤â¤ä¤á¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢°ËÆ£¤¬¾¡¤Ä¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È·è°Õ¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¸ß¤¤¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿Ç®¤¤°ìÀï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡Ä¡£