【モデルプレス＝2026/01/27】セブン‐イレブン・ジャパンでは、1月27日（火）より、バレンタインシーズンに向けて、人気のお菓子とコラボした4品を含む和・洋スイーツを順次発売する「私の好きチョコみっけ！」を全国のセブン‐イレブン店舗で順次開催する。
今回のキーワードは「しあわせ食感」。濃厚な口どけの生チョコといった王道から、オレンジわらび餅を組み合わせた和パフェ、人気菓子「ガーナ」や「小枝」とのコラボまで、多彩なラインアップを展開。1年で最もチョコへの期待が高まる季節を盛り上げる。
注目は、伝統的な和素材とチョコを融合させた新感覚スイーツだ。「ショコラオランジュの和パフェ」は、ぷるもち食感のオレンジ葛ゼリー、チョコムース、ミルクムースの上に、濃厚なチョコもち、チョコクリーム、チョコソース、オレンジピールを用い、オレンジわらび餅を盛り付けた。
また、まるごと一粒の苺を濃厚なチョコあんと餅生地で包んだ「まるごと一粒 ショコラ苺大福」や、究極の口どけを追求した「とろける濃厚生チョコ」、2種類のチョコを使用した「濃厚チョコプリン」など、素材と製法にこだわり抜いた品々が並ぶ。
日常的に楽しめる菓子パンからは、チョコのクリーム、コーチング、チャンクの3種を盛り付けた「濃厚トリプルショコラデニッシュ」、チョコレートを折り込んだもちっとした食感の生地に、チョココーチングとチョコチップをのせた「もちっとチョコぱん」が登場。
セブンプレミアムからは、生チョコ・削りチョコ・チョコホイップを重ねた「セブンプレミアム ショコラクレープ」が冷凍食品としてラインアップされる。
人気ブランドとのコラボレーションも見逃せない。ロッテ「ガーナ」のコク深い味わいを再現した「ショコラカヌレ」や、ふわもち生地の「ショコラ生どら焼」が登場。
さらに冷凍食品から、レンジで温めるとチョコがとろけ出す「ガーナ フォンダンショコラ」や、サクサクのパイ生地で小枝の味わいを表現した「小枝パイ」など、おなじみの菓子が特別なひとときを演出する一品となる。（modelpress編集部）
■ショコラオランジュの和パフェ
価格：398円（税込429.84円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
■とろける濃厚生チョコ
価格：420円（税込453.60円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：全国
■まるごと一粒 ショコラ苺大福
価格：260円（税込280.80円）
発売日：２月 10日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
■濃厚チョコプリン
価格：320円（税込345.60円）
発売日：2月10日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
■もちっとチョコぱん
価格：168円（税込181.44円）
発売日：1月27日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
■濃厚トリプルショコラデニッシュ
価格：198円（税込213.84円）
発売日：1月27日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
■ガーナ ショコラ生どら焼
価格：230円（税込248.40円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：全国
■ガーナ ショコラカヌレ
価格：270円（税込291.60円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
■ガーナ フォンダンショコラ
価格：258円（税込278.64円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：全国
■小枝パイ
価格：298円（税込321.84円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：全国
■セブンプレミアム ショコラクレープ
価格：228円（税込246.24円）
発売日：2月10日（火）〜順次
販売エリア：全国
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある
