本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
1/27
EUR/USD
1.1705 (9.08億ユーロ)
1.1750 (6.23億ユーロ)
1.1800 (8.23億ユーロ)
1.1810 (8.57億ユーロ)
1.1815 (6.97億ユーロ)
1.1825 (8.62億ユーロ)
1.1900 (8.60億ユーロ)
USD/JPY
157.00 (9.08億ドル)
GBP/USD
1.3350 (5.84億ポンド)
ユーロドルは1.1800台前半に中規模設定集中、1.1900にも中規模設定あり、ドル円は157.00に大きめの設定も水準的には遠い、ポンドドルは1.3050に離れたポイント
1/27
EUR/USD
1.1705 (9.08億ユーロ)
1.1750 (6.23億ユーロ)
1.1800 (8.23億ユーロ)
1.1810 (8.57億ユーロ)
1.1815 (6.97億ユーロ)
1.1825 (8.62億ユーロ)
1.1900 (8.60億ユーロ)
USD/JPY
157.00 (9.08億ドル)
GBP/USD
1.3350 (5.84億ポンド)
ユーロドルは1.1800台前半に中規模設定集中、1.1900にも中規模設定あり、ドル円は157.00に大きめの設定も水準的には遠い、ポンドドルは1.3050に離れたポイント