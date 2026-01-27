【新華社昆明1月27日】中国雲南省普洱（ふじ）市孟連ダイ族ラフ族ワ族自治県産の新鮮なアボカド1.5トンがこのほど、税関検査を経て、タイとマレーシアに出荷された。同自治県産アボカドの東南アジア諸国連合（ASEAN）向け初の輸出となる。

今回輸出されたアボカドは、自治県内にある標準化栽培拠点で生産された。地元は恵まれた自然条件を生かし、約8100ヘクタールのアボカド栽培拠点を整備。高品質なアボカドを安定的に大量供給できる体制を整え、国内有数のアボカド産地となっている。

高品質な農産物の海外市場開拓を後押しするため、地元政府と税関部門は支援メカニズムを構築し、企業が輸出の際に避けて通れない資格取得や検疫基準、通関効率などの手続きに対し、それぞれの企業に合わせたきめ細かな指導を行っている。関連部門はサービスを生産現場まで拡大して、企業の品質追跡システムの整備をサポート。果樹園や包装工場の登録・届け出を効率的に終えるようにし、輸出の重要プロセスを円滑化している。

地元は政府・企業・税関の連携を引き続き強化し、輸出プロセスの整備や産業チェーンの高度化を推進することで、高品質なアボカドを世界に届け、産業の海外展開を通じて農村振興と対外貿易の質の高い発展を図るという。（記者/陳欣波）