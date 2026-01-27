1月27日の「踊る！さんま御殿!!」にて「病院が苦手な有名人」を放送。「M-1グランプリ2025」王者のたくろうが出演し、赤木裕が結婚をめぐるエピソードを披露した。

オープニングで「テレビ局を1日で2周くらいグルグルしています」と明かすなど、現在は多忙を極めている様子のたくろう。優勝直後には、赤木が“M-1王者史上最速”で体調不良に見舞われたことがネットニュースになったが、実際は、まだ当時それほど仕事がなく、8時間睡眠をとっていたにもかかわらず「謎の39度の高熱」に見舞われたと振り返った。

また、テーマトークで、赤木は医者に病状を説明することが苦手で、例えば、頭の痛みについては、「ズキズキで伝わってるのかな？」と不安になってしまうそう。そこでさんまが医者になりきり「どんな風に痛いんですか？」と、赤木を相手に即興コントを展開。その流れで、昨年8月に結婚したと明かす赤木。ニッチェから「相手のご両親への挨拶は大丈夫だった？」と心配されると、「お義父さんがずっと軟膏を塗りながら、『いいよ』って」と、苦笑。続けてさんまから「プロポーズはどこで？」と聞かれると、「ディズニーランド」という回答に、スタジオの女性陣からは歓声が上がる。赤木は、「花火が一番盛り上がっているタイミングでしたかったんですが、出来ずに」と恥ずかしそうに言うと、「花火が終わっちゃって、『いやーすごかったね、あ、これ』、って……」と、指輪の箱を開けるジェスチャーをしてみせ、そのあまりに残念なタイミングにスタジオ中が大爆笑となった。

一方、相方のきむらバンドは年末に熱が出て病院に行ったところ開いてる病院もなかなかなく、開いていた病院の待合室の椅子はいっぱい。診察まで５時間立ちっぱなしで待ったものの、渡されたのは薬３錠のみ。もう医者には行きたくないと恨み節をいうきむらに、医師である友利新は「温かくして寝るのが一番」と対処法をアドバイス。しかし、さんまは「我々は寝てる場合じゃない。『倒れるなら現場で』って言われるよな？」という声にアンガールズやたくろうが「もうアップデートされてます！」と芸能人の体調不良時での休み方で盛り上がった。