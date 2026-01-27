衆議院議員選挙が27日に公示され、12日間の選挙戦の火ぶたが切って落とされました。

県内3つの選挙区にあわせて10人が立候補しました。

『長崎1区』は、「旧外海町」と「旧琴海町」長崎市の全域が対象です。

有権者数は2年前の前回から4600人あまり少ない、33万949人となっています。

長崎1区には、届け出順に

共産・新人 内田 隆英 候補(70)

参政・新人 松石 宗平 候補(50)

自民・新人 浅田 眞澄美 候補(59)

維新・新人 山田 博司 候補(55)

国民・前職 西岡 秀子 候補(61) の

あわせて5人が立候補しました。

【共産・新】内田 隆英 候補(70)

共産の内田候補は、前回に続き2回目の挑戦。

差別や分断を許さない政治の実現や非核三原則の堅持、消費税5％への引き下げなどを掲げて、支持を呼びかけました。

（内田 隆英 候補）

「どうか皆さん、今度の選挙戦、高市政権の戦争する国づくり、危険な流れの中から、党を作って104年 一貫してぶれずに国民の暮らし、平和、そして人権を守り続けてきた日本共産党の議席、大きく躍進させてください」

【参政・新】松石 宗平 候補(50)

国政初挑戦となる、参政の松石候補。

減税と財政拡大を中心とした経済政策を訴えるとともに、反グローバル政策を掲げ、日本の国益を守ることに取り組むとしました。

（松石 宗平 候補）

「暮らしを楽にする。そのためには、減税が一番いいと思っております。消費税の段階的な廃止、参政党はそれを掲げております。

そしてもう一つは、反グローバル政策です。グローバルな企業が世界を股にかけて活躍しております。そういったところから自分たちの国益を、海外に出さないようにしなければなりません」

【自民・新】浅田 眞澄美 候補(59)

自民として、4期ぶりの議席奪還を目指す浅田候補。

県議を5期務めた経験を強調し、西九州新幹線の全線開通などによる、まちと経済の発展を訴えました。

（浅田 眞澄美 候補）

「様々なインフラ整備、そういったものが整う中で長崎全体をもっと売り込んで稼げる県にしていく。経済を回していく。街を作っていく、というものが、今一番求められているのではないでしょうか。

この1区に、この1区に、自民党の議席を獲得させてください」

【維新・新】山田 博司 候補(55)

維新の山田候補は、3度目の国政挑戦です。

経済活性化を目的とした川平有料道路の早期無料化や、義務教育の完全無償化などに取り組むと訴えました。

（山田 博司 候補）

「地盤、看板で選ぶんじゃないんです。その候補者がどういった政策を考え、どれだけの情熱があるか。それが皆さん大切なんです。

この長崎の小さなことを一つ、一つ、一つ、これができずして何が大きなことができますか。 この小さな一つのことができるからこそ、大きなことができるんです」

【国民・前】西岡 秀子 候補(61)

4選を目指す国民の西岡候補は、ガソリン税の暫定税率廃止などに取り組んだ活動実績をアピール。

党利党略ではない、新しい政治の流れを作り出すと支持を呼びかけました。

（西岡 秀子 候補）

「これからの政治は、与党だけで進めるものではない。自民党だけで進めるものではない。国民のための、県民のための、市民のための政治。この政治を私たちがしっかりと作り出していかなければならない。

本当に瀬戸際の、今が分岐点。そういう選挙だと思っております」