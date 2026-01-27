2/15開催のKANOA MEGA BROCK FES 2026に「DJ Santamonica」が出演

V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は16日（金）、「KANOA MEGA BROCK FES 2026」にDJ Santamonica（MAN WITH A MISSION）が出演することをクラブ公式サイトで発表した。

2026年2月14日（土）と15日（日）に北九州市立総合体育館で行われる、福岡ギラソール戦の試合終了後に開催される「KANOA MEGA BROCK FES 2026」。「観る・応援する・聴く」が一体となった毎年恒例の体験型フェスで、会場ではスペシャルアーティストによるライブを実施する。

今回、2月15日（日）に出演が決まったDJ Santamonicaは「頭はオオカミ、身体は人間」という外見で知られている人気ロックバンド『MAN WITH A MISSION』のメンバーであり、バンド活動ではDJや曲のサンプリング、作曲を担当している。当日は11:20頃に行われる選手入場時や試合後に、バンド活動とは一味違ったDJパフォーマンスを披露するとのこと。

DJ Santamonicaは出演に際し、クラブを通してコメントを発表している。

「ウヒョー！！！北九州オオカミ初上陸ー！！！！『KANOA MEGA BROCK FES 2026』 2月15日(日)ニ私DJ SANTAMONICAノ出演ガ決定！！！シカモカノアラウレアーズ福岡サントコラボサセテ頂ケルナンテ、アリガタキ幸セ！！！！当日ハ、バレーボールト音楽デブチ上リ間違イ無シデ御座イマス！！！」