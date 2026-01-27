選挙でもヘイトスピーチは禁止されていると周知するＸの投稿

川崎市は衆院選公示日の２７日、選挙運動でもヘイトスピーチは許されないと啓発するメッセージを交流サイト（ＳＮＳ）で発信した。市差別のない人権尊重のまちづくり条例は公共の場で行うヘイトスピーチを犯罪と位置づけ、選挙であっても禁止・罰則の対象としている。

市人権・男女共同参画室がＸ（旧ツイッター）やフェイスブック、ＬＩＮＥ（ライン）のアカウントに投稿。「選挙運動、政治活動の自由は、民主主義の根幹をなすものですが、市内の道路や公園などの公共の場所で、拡声器などを使用し、特定の国の出身者をその居住する地域から退去させることを扇動する等の不当な差別的言動を行うことは、条例により禁止されています」と紹介している。

オンラインのヘイトスピーチは罰則対象ではないものの「特定の国の出身者を排斥する差別的言動は、インターネット上においても許されません」と強調。市のホームページのリンクを張り、条例や市の取り組みを案内している。

啓発メッセージは２０２４年１０年の衆院選と２５年７月の参院選、同１０月の市長選に続くもの。同室の担当者は「差別的言動は条例で禁止されているとあらゆる機会に周知している。その一環として行った」と話している。