上野動物園の双子パンダ、シャオシャオとレイレイが中国に返還されます。最後の姿を追いかけるファンたちの姿がありました。

◇

オリの中でにんじんをもらってむしゃむしゃと食べるシャオシャオ。ゴロンと転がるのは、レイレイです。27日、中国に返還されるのです。

2021年6月、上野動物園で生まれた双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイ。ファンから愛されたこの2頭の返還により、54年ぶりに日本国内からジャイアントパンダがいなくなります。

27日午前、上野動物園の前には見送りに来たファンの姿がありました。

週3〜4回観覧するファン

「我が子をきょう送り出すというつもりで」

仕事を休んできたという女性（パンダファン歴7年）

「推し活すると次の日仕事いけるじゃないですか、パンダはそんな感じ」「もう生きた心地がしない明日から」

“最後に一目会いたい”でも、どの門から何時に出るかは未公表のため…

「ここの沿道か、見やすければそっちなのか迷い中」

知り合ったばかりの女性と撮影場所を探します。そこで頼ったのは…

「チャッピー（チャットGPT）」

――チャッピーに聞いたんですか！?

「（スマホを読んで）正門弁天門などからは出てこない…」

AIに聞いてみましたが、はっきりした答えはなく…

「警備の人が来たら正解。来なかったら違うかもね」

ファンの姿はどんどん増え続け… 午後。シャオシャオとレイレイはトラックの中へ。そして午後1時半頃…

「シャオシャオ！レイレイ！」

トラックが出発。ファンの女性も、見送ることができました。

「シャオシャオレイレイありがとうって声かけました」

シャオシャオとレイレイは27日夜、成田空港をたち、中国・四川省に向かいます。