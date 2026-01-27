iiyama PC、Intel Core Ultra（シリーズ3）プロセッサ搭載ノートPCを発売
ユニットコムは1月27日、「iiyama PC」ブランドにおけるノートPC新製品として、Intel Core Ultra（シリーズ3）プロセッサを搭載する16型モデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
Intel 18Aプロセスで製造したIntel Core Ultra（シリーズ3）プロセッサを搭載するノートPC製品。高性能コアと低電力高効率コアを組み合わせる構成に移行した点が大きな特徴で、よりマルチスレッド性能を重視するSKUでは高効率コアも組み合わせて3種類を混載する。ユニットコムの構成例ではより高速なLPDDR5X-6800メモリを搭載し、刷新した強力なGPU、NPUの性能を活かして利用可能。16型のディスプレイはWUXGA解像度で、165Hz動作をサポートする。
○STYLE-16FH131-U5-UCSX
STYLE-16FH131-U5-UCSX
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 325
メモリ：LPDDR5X-6800 16GB(オンボード)
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：インテル Graphics
ディスプレイ：16型(非光沢カラー液晶) / WUXGA(1920×1200ドット)
価格：209,800円
○SOLUTION-16FH131-U5-UCFX
SOLUTION-16FH131-U5-UCFX
OS：Windows 11 Pro
プロセッサ：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 325
メモリ：LPDDR5X-6800 16GB(オンボード)
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：インテル Graphics
ディスプレイ：16型(非光沢カラー液晶) / WUXGA(1920×1200ドット)
価格：219,800円
