“なんとなく”のボブは卒業！！【40・50代】が参考にしたい♡「大人のこなれボブ」

なんとなく同じボブを選び続けている大人女性は、そろそろ卒業のタイミングかも。ヘアチェンジで、洗練された印象をまとってみませんか。今回ご紹介するのは、トレンド感を演出できる「大人のこなれボブ」。シルエットや毛流れをアップデートすることで、ボブでもぐっと今っぽい印象を目指せます。40・50代が参考にしたい、こなれボブを早速チェックしていきましょう。

メリハリのあるシルエットがおしゃれ

こちらのボブは、トップのボリューム感と首元のくびれのメリハリがおしゃれ。全体の印象が軽くシャープになり、小顔見えしそうです。大きく切らなくても印象が変わるので、ボブからイメージチェンジしたい人にもぴったり。毛先の外ハネがアクティブな雰囲気を演出しています。

スタイリングしやすい大人ボブ

ストレートでもおしゃれ見えしそうなラフなボブ。透明感のあるカラーで軽やかな印象に仕上げています。トップを長めに残しつつ、毛先をすっきりとさせているため広がりにくく扱いやすそう。スタイリングが簡単なボブは、忙しい大人女性の日常に寄り添ってくれそうです。

ふんわりとした丸みが若々しさを演出

こちらのボブは、ナチュラルな毛流れとふんわりとした丸みがおしゃれ。ペタンコ髪が気になる大人女性にもぴったりなヘアスタイルです。ヘアスタイリストの@kzs_hairさんは、「年齢関係なく“自分を楽しむ”ためにまずはヘアから」とコメント。毎日のおしゃれをもっと楽しめそうです。

コテで巻いてがらっと印象チェンジ

こちらは、ぱつっと揃えたコンパクトなボブスタイル。動きのあるスタイリングがこなれた印象です。ヘアスタイリストの@nico_saki.0420さんによると、「26ミリコテでパーマ風に巻き巻きさせてもらいました」とのこと。ストレートにした時と、コテで巻いた時とで違った印象を楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。



※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@shimanaka_futur様、@kzs_hair様、@nico_saki.0420様のInstagram投稿をご紹介しております。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri