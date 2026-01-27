２７日に公示された衆院選は、３６年ぶりに２月の投開票となる。

各地での雪や寒さが、低迷する投票率にどう影響するかが注目されている。

佐藤啓官房副長官は２７日の記者会見で、投票は重要な政治参加の機会だとして、「大雪が見込まれるなど、投票日に都合がつかない人は期日前投票を利用することも可能だ」と呼びかけた。

衆院選の投票率（小選挙区選）は、２０２４年の前回選が５３・８５％で、戦後３番目に低かった。１２年以降は５０％台が続き、今回はさらに雪や寒さがマイナス要因になるとの指摘がある。

年明けのこの時期は、政府の新年度当初予算案の年度内成立に向けた審議時期に重なり、過去に衆院選が実施されたケースは少ない。現行憲法下で行われた過去２７回の衆院選で、２月に投開票となったのは１９５５年と９０年の２回だけだ。

５５年の投票率は７５・８４％、平成に入って初の９０年は７３・３１％と、いずれも高い水準だったものの、それ以降は一度も７０％を超えたことがない。

今回はまた、衆院解散から投開票までの期間が戦後最短の１６日間となる。前回選から約１年３か月しかたっておらず、有権者の関心が高まらないことも懸念材料となっている。