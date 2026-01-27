俳優の沢口靖子さん（60）が26日、映画『木挽町のあだ討ち』（2月27日全国公開）の完成披露舞台挨拶に、渡辺謙さん（66）、なにわ男子の長尾謙杜さん（23）らとともに登場。約40年ぶりの共演となった渡辺さんとの撮影を振り返りました。

映画『木挽町のあだ討ち』は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子さんの同名小説を映画化。芝居小屋を舞台に、仇討ちの裏に隠された真実を描く“江戸ミステリー”です。

イベントに登場した沢口さんは、息子役を演じる長尾さんについて「こんなにかわいい息子ができました！ “親子に見えるね”って言われてとても喜んでいます」と語り、「ほっぺが白くて、ぷくぷくっとしたところが似てるなと自分では思っています」と自身が思う共通点を明かしました。

また、渡辺さんとの共演について、1987年に放送された大河ドラマ『独眼竜政宗』以来、約40年ぶりと明かした沢口さん。渡辺さんとの撮影を振り返り、「世界に誇る謙さんとご一緒するのはプレッシャーでしたが、撮影の合間に気さくに話しかけてくださり、幼なじみで元許嫁（いいなづけ）という役柄だったので、距離感を縮められた」と語りました。

渡辺さんも、「僕はあの日が撮影初日で緊張した。母として子を守る強い力をもらった」と話し、2人のやり取りに会場は温かい空気に包まれました。