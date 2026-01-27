欧州名門の25歳日本人FW、加入半年でドイツ２部へ電撃移籍！今季出場はわずか８試合で無得点
スコットランドの名門セルティックは１月27日、FW山田新がドイツ２部のプロイセン・ミュンスターへ期限付き移籍をすると発表した。レンタル期間は今シーズン終了まで。
現在25歳のストライカーは昨夏に川崎フロンターレからスコットランド王者に加入。だが、出番に恵まれず、ここまでリーグ戦では８試合（うち先発は１試合）の出場のみで、０ゴールに終わっていた。
この悔しさを新天地で晴らせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーは終わった」衝撃発言で炎上した中国人解説者、日本に０−４惨敗後のコメントに非難殺到！ 母国ファンも怒り「ひどい論理だ」「恥を知れ」「もうしゃべるな」
現在25歳のストライカーは昨夏に川崎フロンターレからスコットランド王者に加入。だが、出番に恵まれず、ここまでリーグ戦では８試合（うち先発は１試合）の出場のみで、０ゴールに終わっていた。
この悔しさを新天地で晴らせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーは終わった」衝撃発言で炎上した中国人解説者、日本に０−４惨敗後のコメントに非難殺到！ 母国ファンも怒り「ひどい論理だ」「恥を知れ」「もうしゃべるな」