唇が魅力的だと思う「50代男性俳優」ランキング！ 「木村拓哉」を僅差で抑えた1位は？
確かな演技力を誇り、ドラマや映画で大活躍している50代俳優。今回は、幅広い世代から人気が高い「50代男性俳優」について、オリジナルのランキングを作成しました。
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×50代俳優」に関するアンケート調査を実施。この記事では「50代男性俳優の唇」に注目したランキングを紹介します。
それでは、「唇が魅力的だと思う50代男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位は木村拓哉さんでした。木村さんは、アイドルグループ・SMAPのメンバーとしてデビューすると、数多くのヒット曲を発表して国民的な人気を獲得。個人では大ヒットしたドラマや映画で主演を務め、2026年も『教場』シリーズの新作が注目を集めています。
アイドルとして活躍した経験のある木村さんは、現在でも格好良く日本を代表するイケメンとしておなじみ。また、ミュージシャンとしての活動も行っていることで、注目される唇のケアはしっかりと行っていることでしょう。色気がある口元がセクシーで、高い評価を受けました。
回答者からは、「木村拓哉さんは唇の形が整っていて、笑った時に口元から自然な色気が漂います」（40代男性／北海道）、「唇の形が整っていて、笑顔の時に魅力が増すから」（50代女性／兵庫県）、「少しぷっくりした唇が魅力的」（50代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位は竹野内豊さんでした。竹野内さんは、モデルとして活躍した後の1994年にドラマ『ボクの就職』（TBS系）で俳優デビュー。ドラマ『ビーチボーイズ』（フジテレビ系）、映画『冷静と情熱のあいだ』がヒットしたことで、イケメン俳優として大ブレークを果たします。
現在もドラマや映画で大活躍する竹野内さんは、50代を代表するイケメンとして大人気。ORICON NEWSが発表する「男性が選ぶ“なりたい顔”ランキング」で5連覇を達成したこともあり、男女問わず顔の格好よさが評価されています。
回答者からは、「髭の下にある唇が魅力的でセクシーです」（50代女性／長野県）、「顔のパーツひとつひとつが整っていてバランスが良い」（40代女性／兵庫県）、「口元や唇がちょっとHでセクシーだから」（50代男性／大阪府）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×50代俳優」に関するアンケート調査を実施。この記事では「50代男性俳優の唇」に注目したランキングを紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位：木村拓哉／49票
2位は木村拓哉さんでした。木村さんは、アイドルグループ・SMAPのメンバーとしてデビューすると、数多くのヒット曲を発表して国民的な人気を獲得。個人では大ヒットしたドラマや映画で主演を務め、2026年も『教場』シリーズの新作が注目を集めています。
アイドルとして活躍した経験のある木村さんは、現在でも格好良く日本を代表するイケメンとしておなじみ。また、ミュージシャンとしての活動も行っていることで、注目される唇のケアはしっかりと行っていることでしょう。色気がある口元がセクシーで、高い評価を受けました。
回答者からは、「木村拓哉さんは唇の形が整っていて、笑った時に口元から自然な色気が漂います」（40代男性／北海道）、「唇の形が整っていて、笑顔の時に魅力が増すから」（50代女性／兵庫県）、「少しぷっくりした唇が魅力的」（50代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位：竹野内豊／56票
1位は竹野内豊さんでした。竹野内さんは、モデルとして活躍した後の1994年にドラマ『ボクの就職』（TBS系）で俳優デビュー。ドラマ『ビーチボーイズ』（フジテレビ系）、映画『冷静と情熱のあいだ』がヒットしたことで、イケメン俳優として大ブレークを果たします。
現在もドラマや映画で大活躍する竹野内さんは、50代を代表するイケメンとして大人気。ORICON NEWSが発表する「男性が選ぶ“なりたい顔”ランキング」で5連覇を達成したこともあり、男女問わず顔の格好よさが評価されています。
回答者からは、「髭の下にある唇が魅力的でセクシーです」（50代女性／長野県）、「顔のパーツひとつひとつが整っていてバランスが良い」（40代女性／兵庫県）、「口元や唇がちょっとHでセクシーだから」（50代男性／大阪府）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)