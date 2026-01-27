「県北地域」や「五島列島」「東彼3町」などを含む『長崎3区』。

有権者数は前回から6600人あまり減って、33万9880人となっています。

3区には、届け出順に

自民・前職 金子 容三 候補(42)

中道・新人 田粼 耕太 候補(43) の

2人が立候補し、一騎打ちとなりました。

【自民・前】金子 容三 候補(42)

3期目を目指す、自民の金子候補。

西海市で出陣式を行い、造船業の発展や一次産業の支援などを掲げ、県北地区の声を政策につなげると誓いました。

（金子 容三 候補）

「まだまだ私にはやらなければいけないことがたくさんあります。

皆様の近い存在である、意見が言いやすい存在である、そんな政治家で、そしてその聞いた声を政策にまとめて実行していく。これが私が目指す政治家です。

私をこき使ってください。使いやすいです。どんどん使い倒して使い倒して働かせてください。働いて働いて働いて参ります」

【中道・新】田粼 耕太 候補(43)

田粼候補は、新党の中道から国政初挑戦です。

食料品の消費税率0％を掲げ、政治とカネの問題を批判。

自民党中心の政治からの転換を訴えました。

（田粼 耕太 候補）

「今も政治と金の問題で国政は揺れています。こうした問題に我々は終止符を打っていかなければなりません。

日本をこの先へ、長崎をこの先へ。皆さんとともに、この新しい長崎、新しい日本を作っていけたらと思います」