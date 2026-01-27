「突然すぎるけど」香川沙耶、“低用量ピルをやめて”1年。体について語る「女の子のカラダは本当に繊細」
“10頭身モデル”として知られる香川沙耶さんは1月26日、自身のInstagramを更新。ピルをやめたことによる体の変化について明かしました。
【写真】香川沙耶の美しい体
「女の子のカラダは本当に繊細で、経験によって考え方や心が変わるのと同じように、カラダも年齢とともに変わっていく」「『沙耶ちゃん太ったね』って言葉をたまに目にすることもあるけど、10年前に参加したベストボディーの頃と同じカラダなわけがないし、年も重ねるし、方向性も変わるし、そもそも…10年前だから」と、思いを記しています。
コメントでは「さやちゃん、素敵！」「素敵なエナジーをありがとう」「どんな沙耶ちゃんも好きだよ」「どんなときも美しくてかっこよくて大好きです」「ありのままの自分が1番綺麗だよ」「さやちゃんのスタイル大好きだよ！」「いつもとっても魅力的よ」と、称賛の声が寄せられました。
「一度もちゃんと向き合ったことがない」「突然すぎるけど、わたしのカラダについてお話ししてもいい？」と書き出した香川さん。約8年間飲み続けていたという「低用量ピルをやめて、来月で1年になります」とのこと。「ピルをやめたきっかけは、気づいたら『ピルを飲んでいる自分』しか分からなくなっていたことに、ふと不安を感じたから。本当の自分のホルモンバランスと、一度もちゃんと向き合ったことがないなって」と明かしました。
