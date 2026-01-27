『長崎2区』は、「諫早市」「大村市」「島原半島」のほか「壱岐市」「対馬市」「西彼2町」が含まれていて、有権者数は前回より4200人あまり少ない39万3095人です。

2区には、届け出順に

中道・前職 山田 勝彦 候補(46)

参政・新人 髙木 聡子 候補(44)

自民・前職 加藤 竜祥 候補(45) の

3人が立候補しました。

【中道・前】山田 勝彦 候補(46)

新党の中道から出馬した山田候補は、今回の解散総選挙を「大義がない」と批判。

争点は “自分ファーストか 生活者ファーストか” だとし、自民との対決姿勢を鮮明にしました。

（山田 勝彦 候補）

「与党が安定多数を取ってしまえば、この国の政治改革を進めることができません。この戦いは、裏金問題にけじめをつける、自民党と金に決着をつける戦いです。

どうか皆さん、一緒にこの国の政治、国民の皆様の信頼を取り戻す戦いにしていこうではありませんか」

【参政・新】髙木 聡子 候補(44)

前回に続いて2回目の挑戦となった、参政の髙木候補。

党が掲げる減税や食料自給率アップのほか、移民の過度な受け入れに制限をかける法整備に意欲を示しました。

（髙木 聡子 候補）

「私達の願いは、人が笑顔で幸せに生きること。そして将来、みんなが笑顔で幸せに生きること。そして希望や喜びを持って生きることを一番願っています。

そのために、今回この選挙で皆様の思いをしっかり聞いて、寄り添える政党だということを示したいと思っております」

【自民・前】加藤 竜祥 候補(45)

高市総理を政権誕生前から一貫して支えてきた、自民の加藤候補。

3選を目指し、政権が掲げる「日本列島を強く豊かに。」というスローガンの実現を訴えました。

（加藤 竜祥 候補）

「私が一番訴えたいのは、危機管理投資の重要性です。中長期な視点に立って備える政治が求められているんです。

国防や経済、食糧、エネルギー、それらの安全保障、そして健康医療、安全保障、国土強靭化、それらは私たちのふるさとにとって備えるべき必要不可欠なものです」