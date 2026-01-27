冬に行きたい「神奈川県の道の駅」ランキング！ 2位「足柄・金太郎のふるさと」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが続くこの時季、ドライブ中の休憩には冷えた体を芯から温めてくれるスポットが欠かせません。温泉や足湯を併設し、湯けむりに包まれながらリフレッシュできる施設が特に注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2026年1月14日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「神奈川県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「金太郎伝説を味わいながらおいしい食事が食べられるから」（40代男性／神奈川県）、「地域の歴史や文化を感じながら散策や休憩ができ周囲の里山風景も魅力的で、のんびり過ごす旅の目的地としてぴったりだから」（50代男性／青森県）、「地元の新鮮な農産物や足柄茶、足柄牛・相州牛などの特産品が豊富に揃うから」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「冬の箱根は雪化粧の山々や芦ノ湖の景色が美しく、温泉や展望施設と組み合わせて寒い季節でも自然と景観を満喫できる道の駅だから」（20代女性／東京都）、「箱根の山並みや芦ノ湖を見下ろせるロケーションで、冬の澄んだ空気の中だと景色がよりきれいに見えそうだと思ったから」（30代女性／茨城県）、「冬の箱根は風情があるので、この時期ならではの特産品と合わせて楽しみたい」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
