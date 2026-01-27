¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¡30Æü³«Ëë¡¡¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè20Àï¡Û¿¹²¼°¦Íü¡¡¡ÖÍ¥¾¡Àï¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤ÎPRÂâ¤¬27Æü¡¢ÀÅ²¬»ÙÉô¤Î¿¹²¼°¦Íü¡Ê29¡Ë¤òÈ¼¤¤¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÌ¾¸Å²°¥ª¥Õ¥£¥¹¤òË¬¤ì¡¢30Æü¤«¤é2·î4Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè20Àï¡Ö¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼BOATRACEÇÕ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î²ÆÅß½÷²¦¡¦³ùÁÒÎÃ¡Ê36¡áÂçºå¡Ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£ÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹´ë¶ÈÃÄÀëÅÁ²Ý¤ÎÀ¾»³²í¾Ï²ÝÄ¹¤Ï¡Ö½éÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÁª¼ê¤¬Åê¤²Æþ¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î³¨ÇÏ¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£º£Àá¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÀî°æË¨Áª¼ê¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï38²¯±ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯PR¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥¸Âç¤È¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Î¿ûÎÉÂÀÏº¡¢Èø·Áµ®¹°¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡Ö¤«¤±¤ª¤Á¡×¤È¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡×¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¾ìÆâ¥µ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¿¹²¼¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ï¿åÌÌ¤¬¹Ó¤ì¤Æ°ÂÄêÈÄ¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¹Ó¤ì¤ë¿åÌÌ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ÏA1¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤È¡¢¤â¤¦°ìÅÙÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£Í¥¾¡Àï¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢°ìºòÇ¯8·î6Æü¤Î¤Þ¤ë¤¬¤á¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè10Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÄÌ»»2VÌÜ¤òÃÏ¸µ¤ÇÌÜ»Ø¤¹¡£