内田有紀、バーニングプロダクションを退所・テンビーンズ合同会社への移籍発表「じっくりと考えた末にたどり着いた答え」
【モデルプレス＝2026/01/27】女優の内田有紀が2025年12月31日をもって所属事務所「株式会社バーニングプロダクション」を退所し、「テンビーンズ合同会社」に所属したことがわかった。同社のホームページにて、2026年1月24日付のコメントが掲載された。
内田は「2025年12月31日をもって長年在籍させていただいた株式会社バーニングプロダクションを退所し、これまで業務委託として携わっていたテンビーンズ合同会社へ所属する運びとなりました」と報告。「歳を重ねていく中で、これからの自分がどのように生きていきたいのかを改めて見つめ直してまいりました。じっくりと考えた末にたどり着いた答えは、残りの人生を新しい視点から学び直し、心に生まれた素直な気持ちを穏やかに皆さんと紡いでいきたいという思いでした」と心境をつづった。
「新しい一歩とともに日々の気づきを大切にしながら、表現することへの可能性と向き合っていきたいと思っています。これまで支えてくださった方々への感謝を重ね、皆さんと心を通わせながらこれからも笑顔で歩んでまいりたいと考えております。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と今後の活動に意気込んでいる。
内田は1975年11月16日生まれ、東京都出身。フジテレビ系ドラマ「その時、ハートは盗まれた」（1992年）で女優デビュー。近年は、テレビ朝日系「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズ、フジテレビ系「最後から二番目の恋」シリーズ、NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」「西郷どん」などに出演している。（modelpress編集部）
