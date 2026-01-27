ガーリー派＆オトナ派のRay㋲が愛用！冬コーデに取り入れたい「偏愛ニット」をご紹介♡

冬のおしゃれの定番アイテムといえば、ニット。今回は、Ray㋲・加藤ナナ、村瀬紗英、本田紗来が選んだお気に入りの1枚をご紹介します。甘〜いニットから大人っぽいニットまで、3人の個性溢れる愛用品が登場。お買い物の参考にしてみてくださいね♡

Ray model clip vol83 テーマ：LOVE♥ニット自慢 冬のおしゃれにトキメキをくれるニット♡ 現場で最旬トレンドを体感しているRay㋲たちが 、手に取った運命の1枚って？この冬リアルに愛用しているお気に入りニットを教えてもらいました。

Check! 加藤ナナ Lepus FaëのBIGニットマルチウェイでこの冬大活躍 「私が手がけるブランドLepus FaëのBIGニットはこの冬たくさん着たいお気に入り。ミニワンピとしても使える絶妙な丈なんです。前後どちらでも着られるデザインにしたところがこだわり！」

Check! 村瀬紗英 ANDGEEBEEのボーダーニット大きめサイズでゆるっとが今の気分 「ANDGEEBEEのなかで一番、あたたかいフーディタイプのニットは真冬に欠かせない1枚になりそう。グレー×黒の大人っぽいカラーなのも私的に高ポイントです♡」

Check! 本田紗来 Tommy Hilfigerのケーブルニット肌触りもよくってヘビロテ中♡ 「私の偏愛ニットはTommy Hilfigerのケーブルニットです。大好きなピンクは着るだけで気分がアガります。アウトレットで14,000円くらいでゲットしました♡」

加藤ナナ

村瀬紗英

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来