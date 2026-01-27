浜辺美波＆目黒蓮の主演映画　葬儀場で開催予定の公開記念「パネル展」中止…葬儀会社が発表「皆様からのご指摘を真摯に受け止め…」

葬儀会社のあんしん祭典が２７日、葬儀場で開催予定だった女優の浜辺美波とＳｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮がダブル主演する映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督、２月６日公開予定）の「パネル展」の中止を発表した。

この日、自社の公式Ｘ（旧ツイッター）で「パネル展の中止のお知らせ」の表題のもと、「このたび予定しておりました映画『ほどなく、お別れです』公開記念パネル展について、本企画に関して皆様からのご意見並びにご指摘を真摯に受け止め、開催を中止させて頂く事といたしました」とつづった。

映画公開日の２月６日からあんしん祭典の関連各ホールで作品紹介パネルを集めたパネル展が開催される予定で、今月２６日には同イベントを告知した上で「弊社ホールは葬儀を執り行う施設です。ご来館いただく皆様だけでなく、同じ時間帯にホール内で故人をお見送りされているご遺族もいらっしゃいます」と大声での雑談、談笑や展示物への接触などを控えるよう呼びかけていた。

しかし、葬儀場でのイベント開催という点についてネット上では疑問の声も多く上がっていた。