◆テニス 全豪オープン 第１０日（２７日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２７日＝吉松忠弘】危険な酷暑となったこの日、会場で午後１時半に熱ストレス指数（ＨＳＳ）が最大の５・０をマーク。屋外コートはすべて試合が中断となり、開閉式の屋根を備えるセンターコートなどは屋根を閉めて行われた。午後４時半過ぎに、気温は最高４２・３度まで上昇し、猛暑への対応に追われている。ベテランテニス担当が、自然のサウナ地獄を「体感」した。

予報の最高４５度は下回ったものの、肌を刺すようなぎらつく陽光、噴き出す汗、息苦しい熱波に、５分も屋外にいられない。気温だけでなく、放射熱などで、会場はサウナ地獄と化した。大会開始から１０日目まで、連日すし詰め状態の観客が昼間、ほとんど消えた。

急激に気温とＨＳＳは上昇した。午前１０時で気温は２６度、ＨＳＳは１・３。そこから３時間半後には気温は３８度を突破しＨＳＳは５・０となった。午前１０時から練習していた穂積絵莉（３１）＝日本住宅ローン＝は「４５度なんて１ゲームでアウト。今日が試合でなくて助かった」と苦笑いだ。

オーストラリア上空は、オゾン層が薄いことで有名。太陽光が直接降り注ぎ、通常、気温より体感温度が高い。しかし、この日は普段より湿気もあり、風も熱波。体にまとわりつく空気が全て「熱く」、報道陣も律義な日本人記者以外は、大半が短パン姿だった。

主催者は暑さで車いすの部の開幕を２８日に１日延期した。１８日の女子シングルスの試合中にはゼイネプ・ソンメズ（トルコ）が暑さの中で倒れたボールガールを介抱する一幕が話題を呼んだ。ボールキッズの休憩時間を増やし、控室に果物などを用意する措置を講じた。会場内には多数のミスト装置を設け、観客が涼を取れるようにもしている。

４０度を切ったのは、午後８時を過ぎてからだった。２８日は最高２４度の予報が出ている。実は、１１日の最高気温は１８度でこの日との差は２４度。この中で調整し、プレーするテニス選手のすごさを改めて感じる１日になった。