数量限定で味わう井筒八ッ橋本舗の進化系スイーツ「むにゅっとしょこら」

京都銘菓として親しまれてきた生八ッ橋に、新たな驚きを添えるスイーツが誕生しました。井筒八ッ橋本舗から登場する「むにゅっとしょこら」は、伝統の枠にとらわれない発想で生まれた新感覚のチョコレート菓子。和と洋がとけ合う独特の食感と味わいは、コーヒーや紅茶と合わせて楽しみたい大人のご褒美にぴったりです。

発想転換で生まれた新食感

「むにゅっとしょこら」は、従来の生八ッ橋とは包み方を逆転させたのが最大の特長。チョコレートをたっぷり練り込んだ濃厚なチョコ餡で、もっちりとした生八ッ橋の生地を一つ一つ丁寧に包み込みました。

ひと口頬張ると、むにゅっとした独特の歯触りと、やさしい甘さが口いっぱいに広がります。

スターバックスのバレンタイン♡極上カカオエスプレッソ体験が今年も登場

期間限定で楽しむ特別な味わい

バレンタインシーズンに合わせて登場する本商品は、数量限定での販売。自分へのご褒美にはもちろん、甘いものが好きな方へのギフトにもおすすめです。

和菓子でありながらチョコレート菓子としても楽しめるため、幅広い世代に喜ばれるのも魅力です。

購入方法と販売情報

価格:1,620円(税込)

「むにゅっとしょこら」は、公式オンラインショップのほか、祇園本店やJR京都伊勢丹などの実店舗でも販売されます。

ネット注文期間が設けられているため、確実に手に入れたい方は早めのチェックがおすすめです。

内容量:6個入

発売日:2026年2月11日(水)～2026年2月14日(土)

ネット注文期間:2026年1月27日(火)～2026年2月5日(木)

※限定数無くなり次第受付を終了いたします。

和とチョコの新しい出会い

伝統の生八ッ橋にチョコレートの魅力を掛け合わせた「むにゅっとしょこら」は、この時期だけの特別な一品。

むにゅっとした食感と上品な甘さは、一度味わうと忘れられません♡数量限定だからこそ、京都発の新感覚スイーツをぜひ体験してみてください。