LS クーペ！

2025年10月29日（一般公開は10月31日）より東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開幕され、レクサスはコンセプトモデル「LEXUS LS Coupe Concept（レクサス LS クーペ コンセプト）」を世界初公開しました。

1989年、トヨタが北米市場に送り出した高級車ブランド「LEXUS（レクサス）」は、初代「LS」をフラッグシップセダンとしてデビュー。その後、LSは高級セダンの象徴として、長きにわたりブランドを牽引してきました。

それから2025年10月末、レクサスは新たなブランド戦略を発表し、「DISCOVER」というコンセプトのもと、LSを「Luxury Sedan」ではなく「Luxury Space（ラグジュアリースペース）」として再定義することを宣言しました。

JMS2025の会場では、そんな3台のLSコンセプトモデルが世界初公開され、なかでも注目を集めたのがLS クーペコンセプトでした。

担当者は、「同時に公開された『LSコンセプト』は優雅な移動体験を提供するためのクルマですが、こちらのクーペはドライビングを自ら楽しむためのクルマとして考えています」と語ります。

LSと同等の室内空間を確保しながら、足回りを強化し、車高もリフトアップ。都市部だけでなく悪路も走行可能な設計が施されており、「今までにない存在感を狙ってデザインしています」との意図が込められています。

エクステリアでは、従来のスピンドルグリルを進化させた次世代フロントフェイスが印象的。また縁取るようにライトが輪郭を際立たせ、水平基調の三眼LEDヘッドライトが未来的な表情を演出します。

ホイールは編み込み風のメッシュデザインで、力強い走りを想起させる造形。「ラグジュアリーな乗り心地を表現したLSコンセプトとは対照的に、走りの印象を強く打ち出しています」と担当者は説明します。

ドアには観音開きを採用。インテリアは運転席・助手席・後部座席で色や素材をあえて変え、ヘッドレストの形状も異なります。

「ドライバーには集中できる空間を、助手席や後部座席にはそれぞれ楽しめる空間を用意しました」と語り、乗員それぞれが異なる体験を楽しめるよう設計されています。

後席には前席背面にディスプレイを設置。ドライバー視点の走行映像がリアルタイムで映し出される仕掛けも搭載され、「運転の風景を後席でも楽しめるようにしています。今は見えませんが、実際には目の前に映像が出るようになっています」とのこと。

パワートレインの詳細は明かされていませんが、レクサスの電動化戦略「Lexus Electrified」に基づき、BEV（バッテリーEV）である可能性が高いと見られます。

サーキット走行も視野に入れて設計されているようで、車体各所にはエアインテークを配置。「エアロダイナミクスを感じる機能美というところもこだわって作っています」と担当者は語ります。

展示車両の巨大スクリーンでは、砂漠を走るシーンなども映されており、都市部だけでなく多様なシチュエーションでの走行を想定していることが伝わってきます。

今後の展開について、担当者は「かなり前向きに、近い未来に行けるという姿勢で真剣に取り組んでいます」と語り、量産化への強い意欲をにじませました。

LS クーペコンセプトは、単なる移動手段ではなく、空間としての価値を持つクルマとして、ユーザーのライフスタイルに寄り添う新たな提案となっています。