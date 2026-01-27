＜お金を盗りたい？＞旦那が「収入を把握したいから口座のパスワード教えて」と言う。断っていい？
「夫に自分の口座パスワード教える？」というタイトルで、投稿者さんからこんな質問がありました。投稿者さんは旦那さんから「口座のパスワードを教えてほしい」と言われたものの、「教えたくない」という正直な気持ちを吐露していました。断るべきか教えるべきか悩んでいるそうです。
『住宅ローンの計算に必要とのことと、おそらく世帯収入を把握しておきたい思いもあると思います。勝手に私のお金を使ったり、悪いように使ったりすることは全くないと思いますし心配もしていないのですが、個人的に取引履歴などを見られるのが嫌だなと思っています。皆さんの意見を聞かせてください』
世帯年収把握のためなら源泉徴収票でいいのでは？
『収入把握するなら源泉徴収票とかじゃないの？ わざわざ口座を見る意味ないけどな』
『「勝手に私のお金を使ったり悪いように使ったりすることは全くないと思いますし心配もしていない」って言うけど、やられた人の大半がやられたとわかった瞬間までそう思ってたと思う。お互いに最初から教え合ってるならそれはそれでありだと思うけど、いきなり投稿者さんのだけを聞いてきたなら用心しないと』
『教えてほしい理由が納得できないから引っかかってるんだと思うよ。「万が一があったときに困るからパスワード教えて」って言われたら気にせずに教えるけど、「世帯収入把握するため」なんてハテナマーク飛ぶような理由で教えてなんて言ってきたら、正直言って怪しすぎるもの』
旦那さんがもし本当に投稿者さんの収入を把握したいのであれば、わざわざ口座残高や振り込み履歴を確認する必要はないですよね。源泉徴収票や履歴のコピーなどを渡せばそれで済むはずです。そもそも旦那さんが投稿者さんの口座のパスワードを知りたがっている理由については、不審な点を感じ取っているママたちもいました。投稿者さんは旦那さんが口座のパスワードを入手して預金を引き出すなどの行為はしないと信じている様子ですが、本当に住宅ローンや世帯収入把握のためであればパスワードを求めているのは怪しいと感じてしまいますよね。パスワードを教えたくないのであれば、今一度旦那さんに「源泉徴収票ではダメなの？」と聞いてみるのもいいかもしれませんね。
信頼している旦那に、後ろめたいことがあることが問題では？
『取引履歴を見られたら嫌ということは、旦那に内緒にしておきたいことがあるってことだから本題はそっちじゃないの？』
『見られたくない取引履歴があるから後ろめたいんでしょ』
一方で投稿者さんは、旦那さんが不正に自分の口座からお金を引き出したり変なことに悪用したりする心配よりも、取引履歴を見られたくないためにパスワードを教えたくないと考えていることもわかります。この点についてママたちからは「旦那さんに後ろめたいことがある投稿者さんの状況が問題では？」といった指摘がありました。投稿者さんとしては自分の貯蓄額を知られたくない、収入額を知られたくない、カード支払いや支払元など取引履歴を見られたくないといった理由がある様子です。旦那さんには口座のパスワードを含めて何も隠し事をしていないママたちからすると、投稿者さんの状況を不審に思ってしまうのも当然のことかもしれません。
旦那さんに口座のパスワードを教えているママたちの考えは？
『結婚後の口座は共有財産だからお互いに知ってる』
『うちは証券会社の口座とかも含め、お互いに知ってるし、何かあったとき頼めるように共通して電子化してる』
『口座パスもスマホパスも全部教えてる。お互い倒れたときに困るから』
そうしたなかで夫婦間で口座のパスワードを教え合っているというママたちもいました。その理由としては自分が倒れたりもしものことがあったりしたとき、口座のパスワードがわからなければ諸々の手続きなどで配偶者が困ってしまうからといったものでした。口座のパスワードだけでなく、ほかのさまざまなパスワードや収入についても共有していたり、オープンにはしていなくても何かあったときのためのメモを残していたりするママも。こうしたママたちのコメントを見ていくと、投稿者さん夫婦はお互いに秘密が多い印象をどうしても受けてしまいますね。
投稿者さんとしては自分の資産や取引履歴を旦那さんに見られるのが嫌ということですが、自分に何かあったときのためにメモを残しておくことは大切でしょう。今回は旦那さんがパスワードを知りたがっている理由が不可解ではあるので、収入把握のために源泉徴収票などを渡すとして乗り越え、パスワード管理は別の話として電子化やメモなど旦那さんもわかる形で残しておくことがいいのではないでしょうか。
文・AKI 編集・みやび