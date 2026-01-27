赤楚衛二「卵黄入りおにぎり」、カン・ヘウォン「しらす入りキンパ」がオススメ：キンパとおにぎり
ドラマプレミア23「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」 （毎週月曜夜11時6分）主演・赤楚衛二さん、ヒロインのカン・ヘウォンさんにインタビュー【後編】。
――本作は、Netflixで世界同時配信されています。これまでの活動も含め、ドラマや映画、音楽などエンタメが世界を繋げている、世界に届いていると感じたことはありますか？
ヘウォン「私は、まさにこのドラマを通して、それを感じました。これまで日本の作品に接したり出演したりすることがなかった中で、こうしたチャンスをいただけたことは滅多にない素敵な機会でした。しかも、今回は世界に配信されることで、より繋がりを強く感じています」
赤楚「僕は、韓国などアジアでのファンミーティングで、それを感じました。『韓国から来ました』『タイから来ました』と声をかけてくださって。SNSのコメントでも感じていましたが、実際にお会いすると“いろいろな国の方々が見てくれているんだ”という実感がありました。このドラマは世界で同時に観ることができるので、せひ一緒に盛り上がってほしいです」
「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」第1話より
――「キンパ」と「おにぎり」で好きな具材や、オススメしたい具材はありますか？
赤楚「韓国のコンビニの、卵の黄身が入っていて、韓国のりを巻いたおにぎりが美味しいですよね」
ヘウォン「私は食べたことないんですが、美味しそうですね。お魚が好きな衛二さんへの私のオススメは、しらすや煮干しを少し甘めに味付けしたものが入ったキンパです。“ミョルチキンパ”といいます」
赤楚「美味しそう！筋トレに大切なたんぱく質も摂れるし。今度、食べてみます」
「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」第2話より
――では、最後にドラマを楽しみにしてくれている方々にメッセージを！
赤楚「優しく温かい物語です。寒い中でもほっとするような作品なので、大河とリンちゃんを見守ってください」
ヘウォン「私に幸せをくれるものの中で静かだけど心に響くものが好きなので、みなさんにとってそんな作品になれたらうれしいです」
「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」第3話より
ドラマプレミア23「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」 （毎週月曜夜11時6分）は、地上波放送の他、「TVer」でリアルタイム配信。また、各話地上波放送と同時タイミングから「Netflix」での世界独占見放題配信！第1話と最新話は「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信！お気に入り登録もお忘れなく！
【プロフィール】
赤楚衛二（あかそ・えいじ）
1994年3月1日生まれ。愛知県出身。主演ドラマ「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」（テレ東）、「こっち向いてよ向井くん」（日本テレビ系）、「Re:リベンジ-欲望の果てに-」（フジテレビ系）、「相続探偵」（日本テレビ系）、主演映画「366日」（2025年公開）の他、出演作多数。出演作、映画「教場 Requiem」が2026年2月20日公開予定。
X：@akasoeiji
Instagram：@akasoeiji
カン・ヘウォン（강혜원／Kang hyewon）
1995年7月5日生まれ。韓国出身。2018年、日韓合同女性アイドルグループ・IZ*ONEとしてデビュー。2021年の活動終了以降、歌手、俳優として活動。韓国のWEBドラマ「不良に惚れたとき」「善意の競争」「労務士ノ・ムジン」などに出演。日本のドラマ出演は本作が初めて。
Instagram：@hyemhyemu
（撮影：倉持アユミ）
