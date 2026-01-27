¡Ú¸ø¼¨Æü¡¦ÀÅ²¬5¶è¡Û¼¨¤µ¤ì¤¿¡íÁªÂò»è¡í ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÃæÂ¼ÀµÁ±»á¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦ºÙÌî¹ë»Ö»á¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦²¼»³°ìÈþ»á¤¬Î©¸õÊä¡Ú½°µÄ±¡Áªµó2026¡Û
³Æ¸õÊä¤ÎÁÊ¤¨¤Ï
½°µÄ±¡Áªµó¡¦ÀÅ²¬5¶è¤Ë¤Ï¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¿·¿Í¡¦ÃæÂ¼ÀµÁ±¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤Þ¤µ¤è¤·¡Ë»á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦ºÙÌî¹ë»Ö¡Ê¤Û¤½¤Î¡¦¤´¤¦¤·¡Ë»á¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦²¼»³°ìÈþ¡Ê¤·¤â¤ä¤Þ¡¦¤«¤º¤ß¡Ë»á¤Î3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú¸ø¼¨Æü¡¦ÀÅ²¬5¶è¡Û¼¨¤µ¤ì¤¿"ÁªÂò»è" ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÃæÂ¼ÀµÁ±»á¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦ºÙÌî¹ë»Ö»á¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦²¼»³°ìÈþ»á¤¬Î©¸õÊä¡Ú½°µÄ±¡Áªµó2026¡Û
¡ãÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦¿·¿Í ÃæÂ¼ÀµÁ±¸õÊä¡ä¡ÖÀÇ¶â¤Ï¡Ø»È¤¤¤¤ê¡Ù¤«¤é¡ØÀáÌó¡Ù¤Ø¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤ÆÉÔÂ¤¹¤ëºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢½îÌ±¤ÎÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡¢¤³¤ì¤ò¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹ÔÀ¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ã¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦ ºÙÌî¹ë»Ö¸õÊä¡ä¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï·è¤·¤Æº£¹â¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ï¤Þ¤º¤Ï5¶è¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ã¶¦»ºÅÞ¡¦¿·¿Í ²¼»³°ìÈþ¸õÊä¡ä¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÅÞ¤¬±¦¤Ø±¦¤Ø¤È¤Ê¤Ó¤¡¢À¯¼£¤ÎÃæ¿È¤Ï¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¡£·ûË¡¤ò¿¿¤óÃæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤È¶¦Æ±¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤È¸·¤·¤¯ÂÐÖµ¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¡× ¡ÚÀìÌç²È²òÀâ¡Û²ò»¶Ä¾Á°¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ...¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¡×¤ÎÀï¤¤
¡ãË¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡ ÇòÄ»¹À¶µ¼ø¡ä¼«Ì±¤ÎºÙÌî»á°Ê³°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²ò»¶Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Ä¶Ã»´ü·èÀï¤Ç¡Ø¥®¥ê¥®¥ê¡Ù¤ÎÁªµóÀï¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ç¤ä¤Ï¤êÂÐÎ©¸õÊä¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Í¸¢¼Ô¤ËÁªÂò»è¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÈó¾ï¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
