解散から公示まで5日。戦後最短の日程となった今回の衆議院選挙。白鳥教授と植田記者が、それぞれが考える今回の衆院選のポイントを解説しました。

【写真を見る】【専門家分析・記者解説】今回の選挙のポイントは？"総理選択選挙" 静岡県内の注目点【衆議院選挙2026】

白鳥教授「総理選択選挙」

＜法政大学大学院 白鳥教授＞

今回の選挙は「総理選択選挙」だと思っています。高市首相が「私が総理でいいのかどうか国民に聞きたい」と発言していた。おそらくその影響がそれぞれの選挙区に出てくるのではないか。

ただ、これまでの『個人を選ぶ』という選挙はやったことないんです。人気絶頂だった小泉純一郎氏の時は『郵政民営化』という政策でしたし、安倍晋三氏の時も『アベノミクス』を進めるかどうかという政策だったわけです。

そういった意味で今回、大統領（選）ではないですけれども、『総理をどう選んでいくか』というのが鍵になってくると思います。

植田記者「4対4のバランスは？」

＜植田記者＞

『4対4のバランスは？』としました。静岡県内では2024年の前回選で、8選挙区のうち4選挙区で自民党、4選挙区で野党が議席を取り、当時の政権の不安定さを象徴する選挙区となりました。

自民党： 高市政権の高い支持率を背景に、議席の奪還を目指す。

野党： 新党結成の勢いに乗り、小選挙区での勝利を目指す。

夏の参院選と同様、政権選択選挙といえそうです。