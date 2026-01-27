歌舞伎俳優の坂東巳之助さん（36）が、『四国こんぴら歌舞伎大芝居』（4月10日初日〜26日千穐楽）の製作発表記者会見で、初出演する舞台への意気込みを明かしました。

巳之助さんは、「“国宝効果”がございますので、初めて歌舞伎をご覧になる方も来てくださるかと思うんですけど、そういった方にもしっかり楽しんでいただけるよう」と話しました。

記者会見には、中村雀右衛門さん（70）、尾上松緑さん（50）、坂東新悟さん（35）、坂東亀蔵さん（47）らも出席しました。

公演が行われるのは、香川県仲多度郡琴平町にある『金丸座』。1835年に建てられた、現存する日本最古の芝居小屋で、国の重要文化財にも指定されています。

今回、こんぴら歌舞伎に初出演する巳之助さん。約20年前、金丸座に訪れたことがあるそうで、「父（十世坂東三津五郎さん）が出演しておりました際に舞台裏に案内していただいて見させていただいたという思い出がございます。まだまだ劇場が現役で公演をしているという、その場に立ち会えることを本当にうれしく思っております」と心境を語りました。

（1月27日放送『news every.』より）