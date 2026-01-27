防衛省は２７日、北朝鮮が同日午後、北朝鮮西岸付近から弾道ミサイル２発を東方向に発射したと発表した。

いずれも日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外の北朝鮮東岸付近に落下したと推定している。航空機や船舶への被害は確認されていない。北朝鮮が弾道ミサイルを発射したのは今月４日以来で、２０２１年の衆院選公示日にも発射している。

韓国軍合同参謀本部も発表した。同省によると、ミサイルが発射されたのは午後３時５４分頃と午後４時２分頃。１発目は最高高度約８０キロ・メートルで約３５０キロ・メートル飛行した。２発目は最高高度約７０キロ・メートルで、約３４０キロ・メートル飛行した。政府は北京の大使館ルートを通じて北朝鮮に抗議した。

２７日は衆院選の公示日で、首相はミサイルが発射された際は、仙台市内で候補者応援のため街頭演説を行っていた。演説終了後、関係省庁に情報収集や分析に全力を挙げ、万全の態勢を取るよう指示。自身のＸ（旧ツイッター）でも情報提供を行い、「危機管理は国家経営の要諦と考えており、ミサイル発射を含めたあらゆる危機管理に万全を期していく」と強調した。