¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¡ª¡Ù¤è¤ê¡¢ÇÃ ÆüÏÂ¡ÖNoble Breath¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡ª

Âç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¡ª¡Ù¤«¤é¡¢ES¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥° Solo -Bright me up!!-¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÇÃ ÆüÏÂ¡ÖNoble Breath¡×¤¬¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡£
ÉáÃÊ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤«¤é¸«¤»¤ëÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤È¿¿Ùõ¤Ê¼«Ê¬¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤ÆÁ÷¤ë¥ß¥É¥ë¥Ð¥é¡¼¥É³Ú¶Ê¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¡ª ES¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥° Solo -Bright me up!!-
ÇÃ ÆüÏÂ
¡ÖNoble Breath¡×
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01.Noble Breath
02.Noble Breath (Instrumental)
ºî»ì¡§¤³¤À¤Þ ¤µ¤ª¤ê
ºî¶Ê / ÊÔ¶Ê¡§»³´ß Þ«°ì (Relic Lyric, inc.)
²Î¡§ÇÃ ÆüÏÂ (CV¡§²Ö¹¾ ²Æ¼ù)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
