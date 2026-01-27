¡Ö¤Ê¤¼Í·¤Ó¤Çµ²±¤·¤Ê¤¤ã¡Ä¡×ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬°ìÈÖ¶ì¼ê¤Ê¡È¥È¥é¥ó¥×¥²¡¼¥à¡É¤È¤Ï¡©
À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº SPEA/KING¡×¡ÊËè½µÆüÍË 12:00¡Á12:30¡Ë¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£º£¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºÍÇ½¡¦ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê°ìÌÌ¤¬ÃÎ¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¡õÉÔÆÀ°Õ¤Ê¡ÈÍ·¤Ó¡É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë²ÈÂ²¤È¥È¥é¥ó¥×¤Ê¤É¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬¹±Îã¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â¥Ð¥ÐÈ´¤¡¢¿À·Ð¿ê¼å¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢7ÊÂ¤Ù¤Ê¤É¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÂ©»Ò¤¬¿À·Ð¿ê¼å¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¤Î¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª Ã±¤Ë»ä¤Îµ²±ÎÏ¤¬Éé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡È¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬ÆÀ°Õ¤«¤â!?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ã¤ÆÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¢¡ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬¡È¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¡É¡ÈÆÀ°Õ¤Ê¤â¤Î¡É
ÄÅÅÄ¡§¿À·Ð¿ê¼å¤Í¡Ä¡Ä¤â¤¦°ìÈÖ¶ì¼ê¤Ç¤¹¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£½Ö´ÖÅª¤Ë¡Ê¥«¡¼¥É¤ò¡Ëµ²±¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡© ¤Ê¤¼Í·¤Ó¤Çµ²±¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤È¤â¤Èµ²±¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ÇÅö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÅö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¥à¥«¤Ä¤¯¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬·ë¹½¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Í·±àÃÏ¤¬ËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤â¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥ëÅª¤Ê¤â¤Î¤â¥À¥á¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢ÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ª²½¤±²°Éß¤ÏÂç¾æÉ×¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¥Æ¥£¡¼¥«¥Ã¥×Åª¤Ê¤Î¤â¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¥°¥ë²ó¤·¤¿¤éµ¤»ý¤Á°¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡© ¿ì¤¤¤Þ¤»¤ó¡© ¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¤¯¤é¤¤¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
Á´Á³ÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬ÆÀ°Õ¤«¤â¡©¡×¤Ï¡È¼ÍÅª¡É¤Ç¤¹¡£¤ï¤ê¤ÈÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥Ë¥á¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¤ÎÈø·ÁÉ´Ç·½õ¤ÎÀ¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡ÄËÍ¡¢¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤â¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀºÇ¶á¡¢Íð»ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤â¤Î¤Î¾®Àâ¤È¤«¤òÆÉ¤à¤È¡¢·×»»¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÉ÷¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¡Ö¶õµ¤Äñ¹³¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¡£ËÍ¡¢¿ô»ú¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¼ÍÅª¤Ï¡¢¤Þ¤º¤«¤Ê¤ê²¼Â¦¤«¤é¡Ê½Æ¸ý¤¬¡Ë¾å¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹½¤¨¤Æ¡¢»Í³Ñ¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±¦¤«º¸¤Î¾å¤Î³Ñ¤òÁÀ¤¦¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£°ÂÊª¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤«¡¢¤ª²Û»Ò¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÈ¢¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¼è¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÍÅª¤Ï·ë¹½¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¤±¤É¡£
パーソナリティの津田健次郎
