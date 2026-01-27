■これまでのあらすじ

不機嫌な妻との夫婦関係に悩む夫。妻がずっとピリピリしていることを上司に打ち明けると、「家事のひとつでもやれば機嫌がなおる」とアドバイスされる。そこで夫は目についた洗濯物をたたむことにするが、妻は「なんで余計なことするの!?」と怒り出して…。



【夫side STORY】妻のためを想って目についた洗濯物をたたんであげたのに…。なぜか「余計なこと」と怒られてしまいました。妻は俺が何をやっても気に入らないようです。

おまけに、妻は娘が体調を崩していることさえ教えてくれていませんでした。祖母である母が知っているのに、父親の俺が知らないってどういうことだよ…。でも、これもまた妻は「うるさい」とイライラをぶつけてくるだけ。「翔太に相談したところで何になるの？」と何もかも諦めたかのようなことを言われてしまったのです。そんな言い方しなくてもいいじゃないか…。どうすれば妻が機嫌を直してくれるのか、俺にはもうわからない。会話もなく、ギクシャクした空気のまま過ごしていたある日、いつものように俺は事務的にボーナスの明細を妻に見せました。すると、どういう風の吹き回しか、妻が「これで家族旅行…行かない？」と言い出して…。…あれだけ不機嫌にしておいて、どういうつもりだよ。

※この漫画は実話を元に編集しています

