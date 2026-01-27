ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

メキシコ貿易収支（12月）

予想 25.0億ドル 前回 6.628億ドル



ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（1月）

予想 0.24% 前回 0.25%（前月比)



22:00

ハンガリー中銀政策金利（1月）

予想 6.5% 前回 6.5%



23:00

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（11月）

予想 1.2% 前回 1.31%（前年比)



米住宅価格指数（11月）

予想 0.2% 前回 0.4%（前月比)



28日

0:00

米リッチモンド連銀製造業指数（1月）

予想 -6.0 前回 -7.0



米コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）

予想 90.5 前回 89.1



2:00

ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロに関する会議出席



3:00

米5年債入札（700億ドル）



4:15

ウィリスNZ財務相、財政支出特別委員会出席







米FOMC開催（1日目、28日まで）

EUインド首脳会議

米国、地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」から正式離脱

ゴールドマンサックス主催マクロ会議（香港、28日まで）



米主要企業決算

ボーイング、TI



※予定は変更されることがあります。

