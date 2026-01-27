21:00
メキシコ貿易収支（12月）
予想　25.0億ドル　前回　6.628億ドル

ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（1月）
予想　0.24%　前回　0.25%（前月比)

22:00
ハンガリー中銀政策金利（1月）
予想　6.5%　前回　6.5%

23:00
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（11月）
予想　1.2%　前回　1.31%（前年比)

米住宅価格指数（11月）
予想　0.2%　前回　0.4%（前月比)

28日
0:00
米リッチモンド連銀製造業指数（1月）
予想　-6.0　前回　-7.0

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）
予想　90.5　前回　89.1

2:00　
ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロに関する会議出席

3:00　
米5年債入札（700億ドル）

4:15　
ウィリスNZ財務相、財政支出特別委員会出席



米FOMC開催（1日目、28日まで）
EUインド首脳会議
米国、地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」から正式離脱
ゴールドマンサックス主催マクロ会議（香港、28日まで）

米主要企業決算
ボーイング、TI

※予定は変更されることがあります。