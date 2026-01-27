ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ貿易収支（12月）
予想 25.0億ドル 前回 6.628億ドル
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（1月）
予想 0.24% 前回 0.25%（前月比)
22:00
ハンガリー中銀政策金利（1月）
予想 6.5% 前回 6.5%
23:00
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（11月）
予想 1.2% 前回 1.31%（前年比)
米住宅価格指数（11月）
予想 0.2% 前回 0.4%（前月比)
28日
0:00
米リッチモンド連銀製造業指数（1月）
予想 -6.0 前回 -7.0
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）
予想 90.5 前回 89.1
2:00
ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロに関する会議出席
3:00
米5年債入札（700億ドル）
4:15
ウィリスNZ財務相、財政支出特別委員会出席
米FOMC開催（1日目、28日まで）
EUインド首脳会議
米国、地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」から正式離脱
ゴールドマンサックス主催マクロ会議（香港、28日まで）
米主要企業決算
ボーイング、TI
※予定は変更されることがあります。
