WBC½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤Ë¾×·â´ÕÄê³Û¡ªº£¹¾ÉÒ¹¸»á¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Ö¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÀ¤³¦°ì¤Ë¡×»ø¤Ë¥¨¡¼¥ë
¡¡Á°³ÚÅ·´ÆÆÄ¤Îº£¹¾ÉÒ¹¸»á¡Ê42¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö³«±¿!¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾×·â¤Î´ÕÄê³Û¤Ë¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£¹¾»á¤Î¤ªÊõ¤Ï¡¢¼«¿È¤â½Ð¾ì¤·¤¿06Ç¯¤ÎÂè1²óWBC¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºÝ¤ËNPB¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¡£18¶âÀ½¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¢¥Ú¥ê¥É¥Ã¥È¡¢¥ë¥Ó¡¼¡¢¥·¥È¥ê¥ó¤ÎÅ·Á³ÀÐ¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ±û¤ÎWBC¸ø¼°¥í¥´¤Î¼þ°Ï¤Ë²¦´§¡¢¥Ð¥Ã¥È¡¢¥ê¥Ü¥ó¤È¡Ö2006¡¡WORLD¡¡CHAMPIONS¡×¤ÎÊ¸»ú¤â¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¹¾»á¤ÎÌ¾Á°¤ÈÇØÈÖ¹æ¡Ö8¡×¤â¹ï°õ¤µ¤ì¤¿Ä¶¹ë²Ú¤Ê¥ê¥ó¥°¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ï¡ÖÌîµå³¦¤Î¤ªÊõÃæ¤Î¤ªÊõ¡×¤È´¶·ã¡£¡Ö¿Æ»Ø¤Ç¤âÆþ¤ë¡£¤Ï¤á¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¾þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£¹¾»á¤Ï22ºÐ¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤ò¡Ö¡Ê2¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¡Ë´Ú¹ñÀï¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤ÇÉé¤±¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤Î¸å¤Î½à·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ¤ËÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢·è¾¡¤Ç¥¥å¡¼¥Ð¤òÇË¤ê½éÂåÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡ÖÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¥ê¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Î´õË¾³Û¤Ï¡Ö50Ëü±ß¡×¤È¹µ¤¨¤á¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ÕÄê¤µ¤ì¤¿³Û¤Ï400Ëü±ß¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢º£¹¾»á¤âÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤¿¤Þ¤Þ¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡´ÕÄê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡ÖCOLLECTIBLES FIELD¡×ÂåÉ½¤Î»³ËÜÀ¶»Ê»á¤Ï¡ÖÂçÊÑµ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¡£¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ò1¸ÄÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤ËÌó100Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇWBC¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æº£¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£Åö»þ¤ÎÇ®µ¤¤È¶½Ê³¤¬ºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ìº£¹¾»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢º£Ç¯¤Þ¤¿ÆüËÜ¤¬À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡×¤È2ÅÙÌÜ¤Î2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£