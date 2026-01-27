新潟5区は三つ巴の戦いになりました。自民党と中道改革連合の争いに参政党が割って入ります。





新潟5区

新潟5区から立候補したのは、届け出順に中道改革連合の前の議員・梅谷守候補。参政党の新人・高野直行候補。自民党の元議員・高鳥修一候補の3人です。



上越市や十日町市、南魚沼市などを選挙区とする新潟5区。有権者は約33万5000人です。



3期目を目指す中道改革連合の梅谷守候補。公明党と立ち上げた新党から出馬します。「生活者ファースト」を掲げ、恒久的な食料品の消費税ゼロや子育て・教育予算を倍増し、教育の無償化などを訴えます。





【中道・前 梅谷守候補】「政治は1人ではなしえないですから。雪を溶かすくらいの熱伝導を広げて必ず勝つ、勝たせていただく決意です」参政党の新人・高野直行候補。国政選挙は初めての挑戦です。キャッチフレーズは『一緒に笑おう、一緒に育とう』。教育や子育て環境の改善に向けて子ども一人あたり月10万円の給付を主張。さらに消費税の廃止を訴えます。【参政・新 高野直行候補】「参政党の政策をしっかりと皆さんに伝えて、そのほかに私の思いをその上にのせて党員と頑張っていきたいと考えております」再起を誓う自民党の高鳥修一候補。衆議院議員を5期務め、過去に高市首相が総裁選に出馬した際の推薦人を務めるなど距離の近さをアピール。高市政権の高い支持率を追い風に幅広い支持を訴えます。【自民・元 高鳥修一候補】「地域の予算、要望は政権与党でないと通らない、これが現実であります。決して私利私欲ではない、愛する故郷と祖国のために全力で頑張りたいと思っています」前職と元職に加え、新人の三つ巴の戦いとなった新潟5区。激しい論戦が繰り広げられます。