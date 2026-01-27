町田のキャプテン総選挙で昌子源が実感「リーダーをやっていける選手が多い」３年連続の大役「みんなの先頭に立っていけるように」
「今回もキャプテン総選挙にてキャプテンをさせていただくことになりました」
１月27日、町田の公式サイトを通じて、昌子源が報告。「今年は昨年と違い、数名のキャプテン、副キャプテン候補選手の名前が挙がり、チームとしてリーダーをやっていける選手が多いことを表した結果だったと感じています」という。
「そしてキャプテン・副キャプテン以外の選手も、それぞれの角度で引っ張っていけるチームになってきています。プレーで引っ張る選手、言葉で引っ張れる選手、いろいろなキャラクターがあって今のチームだと思います」
33歳のDFは改めて気を引き締める。
「その中でも、僕がキャプテンをさせていただくことになったので、しっかりみんなの先頭に立っていけるように頑張っていきたいと思います」
腕章の重み。感謝の気持ちがある。
「また、昨年僕がキャプテンでいいのか？ と自分の中で少し考える時期もありましたが、選手スタッフの皆さんに支えてもらいながらできたキャプテンでした。
そしてインタビュー等でもお伝えをさせていただきましたが、何よりファンサポーターの皆さんにも支えられた１年になりました」
2024年に町田に加入し、主将は３季目。「今年も皆さんに支えられながら、頑張っていきたいと思います。百年構想リーグの間、どうぞよろしくお願いします」と伝えた。
なお、副キャプテンは下田北斗と中山雄太が務める。２人のコメントは以下のとおり。
▼下田
「今年も副キャプテンをさせていただくことになりました。昨年以上の成績を残せるようチームみんなで頑張っていく中で、僕自身もしっかり責任感を持って頑張りたいと思います。一緒に闘いましょう！」
▼中山
「昨シーズンに引き続き、副キャプテンに任命していただきました。去年の結果を受け個人でも変化し、チームも好変化を促せる働きをしていきたいと思います。百年構想リーグのハーフシーズン、よろしくお願いいたします」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
１月27日、町田の公式サイトを通じて、昌子源が報告。「今年は昨年と違い、数名のキャプテン、副キャプテン候補選手の名前が挙がり、チームとしてリーダーをやっていける選手が多いことを表した結果だったと感じています」という。
「そしてキャプテン・副キャプテン以外の選手も、それぞれの角度で引っ張っていけるチームになってきています。プレーで引っ張る選手、言葉で引っ張れる選手、いろいろなキャラクターがあって今のチームだと思います」
「その中でも、僕がキャプテンをさせていただくことになったので、しっかりみんなの先頭に立っていけるように頑張っていきたいと思います」
腕章の重み。感謝の気持ちがある。
「また、昨年僕がキャプテンでいいのか？ と自分の中で少し考える時期もありましたが、選手スタッフの皆さんに支えてもらいながらできたキャプテンでした。
そしてインタビュー等でもお伝えをさせていただきましたが、何よりファンサポーターの皆さんにも支えられた１年になりました」
2024年に町田に加入し、主将は３季目。「今年も皆さんに支えられながら、頑張っていきたいと思います。百年構想リーグの間、どうぞよろしくお願いします」と伝えた。
なお、副キャプテンは下田北斗と中山雄太が務める。２人のコメントは以下のとおり。
▼下田
「今年も副キャプテンをさせていただくことになりました。昨年以上の成績を残せるようチームみんなで頑張っていく中で、僕自身もしっかり責任感を持って頑張りたいと思います。一緒に闘いましょう！」
▼中山
「昨シーズンに引き続き、副キャプテンに任命していただきました。去年の結果を受け個人でも変化し、チームも好変化を促せる働きをしていきたいと思います。百年構想リーグのハーフシーズン、よろしくお願いいたします」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集