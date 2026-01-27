¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥ÈÂè1ÃÆÈ¯É½¡¡ÃíÌÜ³ô¡¦¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤é5¿Í¡¡¹ç½É¤ÇÌòºî¤ê
10·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¡£È¢º¬±ØÅÁ¤ËÄ©¤à³ØÀ¸¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¼ã¼ê¥¥ã¥¹¥È5¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ºî²È¡¦ÃÓ°æ¸Í½á¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£ÆüËÜ¤ÎÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ä©Àï¤È¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤òÃ´¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ØÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤Î¡¢2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤ÇÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬¡ØÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ìò¤ò¡¢»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¿·´ÆÆÄÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1·î27Æü¤«¤é4ÆüÏ¢Â³¤Ç¡ÈÈ¢º¬±ØÅÁ¤ËÄ©¤à³ØÀ¸¤¿¤Á¡É¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥ÈÁíÀª18¿Í¤òÈ¯É½¡£ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢Èà¤é¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ô¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¹ç½É¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âè1ÃÆ¤Ï¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¡¢±üÃÒºÈ¡¢¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢ÃÓÅÄ¶©»Ö¡¢À¾ÌîÎË
Âè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á5¿Í¡£
1¿ÍÌÜ¤Ï¡¢ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦ÀÄÍÕÈ»ÅÍÌò¤Î¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¡£¥É¥é¥Þ¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¤ä¼¡´ü¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÌðÌî·×¿Þ¤ò±é¤¸¤ë±üÃÒºÈ¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¡£Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø½½³Ñ´Û¤Î»¦¿Í¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ç¤Î¼ç±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¿ÍÌÜ¤Ï¡¢ÉðÂ¢ÌîÇÀ¶ÈÂç³Ø2Ç¯À¸¡¦ÃöËô¾æÌò¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¡£¥É¥é¥Þ¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4¿ÍÌÜ¤Ï¡¢µþÀ®Âç³Ø1Ç¯À¸¡¦ÇµÌÚ·½²ðÌò¤ÎÃÓÅÄ¶©»Ö¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¡£¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5¿ÍÌÜ¤Ï¡¢ÉðÂ¢Ãæ±ûÂç³Ø3Ç¯À¸¡¦´ÅÌÚÀ¿Ìò¤ÎÀ¾ÌîÎË¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¡£Âè32²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ç¤Î¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡ÚÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¡¦ÀÄÍÕÈ»ÅÍ Ìò¡Û
ËÍ¤ÏÁö¤ë¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤ÊÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤ì¤Ï½àÈ÷¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È¿´¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸Ìò¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤â²¿ÅÙ¤â°ì½ï¤ËÎý½¬¤ä¹ç½É¤â¤·¤Æ¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¤¦¤¨¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤á¤ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¤É¤ÎºîÉÊ¤è¤ê¤â½àÈ÷´ü´Ö¤âÄ¹¤¯¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤ë¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£±üÃÒºÈ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡ÚÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¡¦ÌðÌî·×¿Þ Ìò¡Û
Î¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ÌðÌî·×¿ÞÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤µ¤ó¤Ø¸«³Ø¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈÁª¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£·×¿Þ¤Ï¸µÎ¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾±»Ê¹ÀÊ¿¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡ÚÉðÂ¢ÌîÇÀ¶ÈÂç³Ø¡¦ÃöËô¾æ Ìò¡Û
ËÍ¤ÏÅö½é¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÀäË¾Åª¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢YouTube¤Ê¤É¤ò¸«¤ÆÉ¬»à¤ËÁö¤ëÎý½¬¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Àµ¼°¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È½ã¿è¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥´¶¤â¤³¤ß¤¢¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢10Ç¯°Ê¾å¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤ò´Ñ¤ëºÝ¡¢¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½Ìò¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÊý¤äÎ¦¾å¶¥µ»·Ð¸³¼Ô¤ÎÊý¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò¤â¤¿¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤À¤·¤Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌ³¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÓÅÄ¶©»Ö¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡ÚµþÀ®Âç³Ø¡¦ÇµÌÚ·½²ð Ìò¡Û
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ºîÉÊ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤ËÈ¾Ã¼¤Ê³Ð¸ç¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÌò¤ÏÅ·ºÍ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀâÆÀÎÏ¤ò¤â¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Áö¤êÊý¤äÂÎ¤Ä¤¯¤ê¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò12Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¼Â¤ÏÁö¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¶ì¼ê¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¼«Ê¬¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¿©»ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤É¡¢¿§¤ó¤ÊÌÌ¤Ç¼«¸Ê´ÉÍýÇ½ÎÏ¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å·ºÍ¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£À¾ÌîÎË¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡ÚÉðÂ¢Ãæ±ûÂç³Ø¡¦´ÅÌÚÀ¿ Ìò¡Û
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é´û¤ËÁö¤ëÎý½¬¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤Ë¤âÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀäÂÐ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Û¤Ü¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë1²ó¤¢¤ë¹çÆ±Îý½¬¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¸ì¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ª¼Çµï¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»Ö¤â¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤Æ¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£