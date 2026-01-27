お笑いタレントの狩野英孝（43）が25日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。同じ事務所の若手から呼ばれていた呼び名を明かした。

共演の「三四郎」小宮浩信が、狩野のことを「毎年、お年玉をくれるんです。わざわざライブ会場に行って、まったく面識ない後輩に対しても“みんな並んで”って言って、1人1万円ずつ」と語った。

それを聞いた「サンドウィッチマン」の伊達みきお「狩野君そういうところ太っ腹って言うか。昔から思っていたけど」と言うと、狩野は「サンドさんもそうですし、ほかの先輩にももらってうれしかったんで、それやっぱ返さなきゃなと思って。マセキ芸能社の後輩たちに、“じゃ、並んで”って。一番集まるのが若手ライブですから」と照れくさそうに語った。

ある時、渡したお年玉の総額が30万円くらいになったが、小宮は「でもちゃんと人数を数えたら26人くらいしかいなくて。一番最初の人が、後ろに回ってもう一回…」と暴露。狩野は「全然気付かなかった。後で聞いたら、一部の若手から俺、金づるって呼ばれていたらしい」と苦笑した。

さらに「もちろんあげたお金ですから全然いいんですけど、3分の1くらいは、ライブ終わったらすぐパチンコに行くらしい」とちょっと残念そうに語っていた。