［ドキュメント ２６衆院選］

衆院選が公示された２７日、第一声を上げた与野党党首の動きからは、戦略や思惑がにじんだ。

「こんな雪だらけの難路を歩きながら投票所に行く。とても大変なことだ」

氷点下まで冷え込んだ午前、青森県弘前市に立った中道改革連合の野田共同代表がこのタイミングでの衆院解散・総選挙をこう批判した。厚手の手袋をはめた聴衆からは拍手が起き、「そうだ」とのかけ声も上がった。

報道各社の世論調査では、高市首相（自民党総裁）の解散判断への評価は高くない。多くの党首が東京でマイクを握る中、野田氏は１メートル近い積雪と分厚いダウンを着込んだ自身の演説の様子が報道されることを通じて、「首相の身勝手な解散」を印象づける狙いがあったものとみられる。

「経済成長が必要だ。日本はまだまだ強くなれる」

首相が東京・秋葉原で臨んだ第一声でこう訴えると、日の丸を掲げた聴衆からは「頑張れ」「ありがとう」といった歓声が上がった。秋葉原は自民が政権を奪還した２０１２年の衆院選以降、安倍元首相が計６回の国政選挙で最後の演説場所に選び、いずれも勝利してきた「聖地」だ。

自民は東日本大震災以降、被災地に寄り添うため、総裁の第一声は福島県で行ってきた。今回は、新たな連立枠組みの是非を問う解散と位置付けたこともあり、日本維新の会との合同街頭演説からスタートすることを決め、その地として、秋葉原を選んだ。首相は午後から福島県や仙台市に入り、復興に取り組む決意などを語った。

維新は当初、地盤とする関西で吉村代表の第一声を行う方向で調整していたが、自民側からの提案を踏まえ、東京に切り替えた。連立入り後も党勢は伸び悩んでおり、維新関係者は「首相との良好な関係や与党としての存在感をアピールできた」と強調した。