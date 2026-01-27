1月27日、Perfumeの“かしゆか”こと樫野有香が自身のInstagramを更新。新たな近影を公開し、話題となっている。

かしゆかは、《New me.》と綴った投稿をアップ。投稿には、モノクロで写った複数枚の写真が添えられたのだが、その姿に驚きが広がった。

「写真に写るかしゆかさんは、デニムのパンツとタンクトップというシンプルな衣装を着用。さらに1枚目には、これまで長かったロングの髪の毛をばっさりと切り、肩周りまで短くなった姿で写っていたのです。重めのぱっつんだった前髪も、少し軽めにカットされていて、今までのイメージから激変した姿を見せました」（芸能プロ関係者）

さらに他の写真では、以前の長い髪をなびかせた写真や、その髪に自らハサミを入れる瞬間の写真などを掲載。バッサリとカットするまでの経緯を撮り溜めて披露した。

そんな激変ショットにファンは騒然。Instagramのコメント欄には、すでに2000件近いコメントが集結。新たなスタイルへの驚きと、絶賛の声であふれた。

《おお〜！！！結構切られましたね、カッコいい！！！》

《ミディゆかを見られる日が来るなんて想像もしてなかった》

《解放感がゆかさんの表情にあふれてる》

これまで一切、髪型を変えてこなかったかしゆか。心なしか開放感を味わっているような、晴れやかな微笑みにファンも釘付けだ。

「かしゆかさんは、1月17日にも着物姿を披露して話題になったばかりです。その際にも、後ろ髪はまとめ、ぱっつん前髪を少し分けた新たなスタイルを披露。これまでとは違う面持ちが話題になりました」（前出・芸能プロ関係者）

メジャーデビュー20周年の記念日である2025年9月21日に、2026年からコールドスリープ（活動休止）することを発表したPerfume。2025年大晦日に出演した『第76回NHK紅白歌合戦』でラストステージを披露した後、年が変わってメンバーは各々の道を歩んでいる。

「かしゆかさんは、母から『顔を覚えられるまで髪型は変えないように』とアドバイスされたことを明かしていて、その方針を貫いてきました。さすがのプロ意識です。2005年にメジャーデビューしてからまっしぐらに駆け抜けてきた分、これからは力を抜いた、様々な彼女たちの姿を見ることができるかもしれません」（前出・芸能プロ関係者）

かしゆかをはじめ、メンバーのさらなる変化が楽しみだ。