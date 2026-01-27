暇そうにしている赤ちゃんを見つけた猫さんが始めたのは、人間の子供たちにも定番のあの遊びで…？ふたりの可愛いやりとりが、癒されると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で8.4万回再生を突破し、「隠れたり逃げるのが上手いw」「可愛い♡めちゃくちゃ癒されましたー！！」といったコメントが寄せられました。

【動画：テレビの方に向かう『赤ちゃんと猫』→見守っていると…可愛すぎる『まさかの光景』】

暇そうな赤ちゃんを誘って…

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、人間の赤ちゃんとキジトラ猫「ももまる(愛称ももち)」ちゃんのとっても微笑ましい光景です。ある日、揃ってテレビの方へと向かうふたりを見守ってみると…。

赤ちゃんがテレビ台でつかまり立ちをしている間に、ももまるちゃんはテレビの右端あたりへ。そして、伝い歩きで赤ちゃんが追いつくなり、今度はテレビの裏に入っていったそうで…。これはまさか、『かくれんぼ』でしょうか！

いつまでも見ていたいかくれんぼ

赤ちゃんが身を乗り出すようにして裏を覗いて探したり、ももまるちゃんが下の隙間からこっそりと様子を伺っていたり。始まったのは、なんとも可愛らしいかくれんぼ。やがて左側から姿を現したももまるちゃんを見つけると、赤ちゃんは嬉しそうに話しかけたといいます。

また伝い歩きで赤ちゃんが迫ったところ、ももまるちゃんは伸ばした手がギリギリ触れた絶妙なタイミングで再びテレビの裏へ。そのまま「こっちだよ」とばかりに右側から現れたそうで、上手に遊び相手を務めるももまるちゃん、お見事です！

癒し満載なふたり

遊びに誘ってくれたことといい、行動全てに優しさと気遣いが溢れているももまるちゃん。ママさんによると今現在、赤ちゃんとは「仲良くなりたての友達のような関係」なのだそう。初々しさのあるふたりの姿は、見ているだけで癒されますね。

ふたりはその後、かくれんぼ中にちゃっかりママさんの膝の上を独占していたという先輩茶トラ猫「とらまる」くんと合流。仲良く寄り添い、素敵な3ショットを見せてくれたのでした。

投稿には「可愛いかくれんぼ。。。もも姫子育てのお手伝い、上手だね」「ももちやっぱり賢いね優しいおねーちゃんって感じ微笑ましい」「安定のとらちゃん！ママ大好きですね笑」「スリーショットがなんともかわいいよぉ」「ももちもとらちゃんもいい兄姉でほっこり」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、とらまるくんとももまるちゃんとご家族の日常の様子が投稿されています。6歳の娘さんも含めての仲良し4きょうだいの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。