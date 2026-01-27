日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、1月27日に放送された情報番組「Oha！4」（日本テレビ系）に出演。今年の目標は「ガンプラを作ること」と語った。



安村直樹アナに変わり、日本テレビの伊藤遼アナが番組に出演し、日本テレビ屈指のアニメ好きであるため、もうすぐ映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」が公開されるため楽しみにしていると水卜麻美アナにアピールする。



すると、先日「機動戦士ガンダム×ZIP!特番 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念SP」に出演した水卜アナが、番組に出演したことをきっかけに「私、今年の目標、ガンプラをやることなの！」と語る。伊藤アナは「ええ！」と驚くが、伊藤アナ自身は不器用なため全然詳しくなく「一緒にやりましょう！」と水卜アナに語った。