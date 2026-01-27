売り切れてませんようにーーーッ！（汗）【コストコ】見た目も華やかな「新商品」をチェック

商品のバリエーションが豊富な【コストコ】。店内調理の「スイーツ」は、甘いもの好きならぜひともチェックしておきたいところ。そこで今回は、コストコマニア絶賛の「新商品」をピックアップしました。つい手が伸びてしまいそうな、見た目にも華やかなスイーツを紹介するので、ぜひ次のお買い物の参考にしてみて。

華やかビジュアルのミルフィーユ

ホイップといちごのデコレーションが華やかな「いちごのミルフィーユ」\2,298（税込）。こんがり焼き色のついたパイ生地で、カスタードクリームといちごをサンドしています。@hirokostyle33さんによると「1人分のパイ生地を並べることで、取り分け易くなっている」とのこと。ミルフィーユはカットするときにパイ生地が崩れやすいので、うれしいポイントです。ホームパーティーのデザートにもぴったり。

ボリューム満点シュークリーム

箱にぎゅっと詰められた「カスタードシュークリーム 6個入」\1,198（税込）。@hirokostyle33さんは「生地だけでも美味しい」「口どけの良いカスタードクリーム」と絶賛。シートが敷かれているので食べやすさも◎ 1つ120g前後あるため、満足度が高そうです。

おやつにぴったりなクロワッサン

ごつごつとした見た目が目を引くこちらは「バタークロワッサン」を使用した一品。クロワッサンの上にアーモンドフィリングをのせて焼き上げ、粉糖・スライスアーモンドなどでデコレーションされています。@hirokostyle33さんによると、アーモンドフィリングは「フィナンシェみたい」「アーモンドフィリングに触れていない箇所は、サクサク」とのこと。食べ応えがありそうです。

BIGサイズのベルギーワッフル

@hirokostyle33さんが「魅了されてしまった」というこちらは「ベルギーバターワッフル 8個入」\1,398（税込）です。生地にはパールシュガーが混ぜこまれていて「シャリシャリ食感が、美味しさを、倍増」させてくれるのだそう。「バターを存分に味わえる」とのことなので、コーヒーや紅茶と合わせてぜいたくなカフェタイムを楽しむのもよさそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

