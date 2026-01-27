大食いの猫さんは、ごはんの催促をするときに「ごはん！」とおしゃべりするのだとか。なぜか片手を握りしめながら必死にアピールをする姿が可愛らしく、動画は19万回以上も再生され、「大盛りご飯あげるよ」「右手の動き可愛すぎる」とのコメントが集まっています。

【動画：『ごはんが欲しい』とアピールする茶トラ猫…まさかの鳴き声と『おてての動き』】

「ごはん！」としゃべる猫

TikTokアカウント「まがたま☆ブラザーズ」さまに登場したびーすけくんは、食べることが好きで、大食いなのだとか。「ごはん！」とまるで人間が話すように、言葉にしてごはんが欲しいとアピールをするのだそう。

じっと飼い主さんを見つめて、視線でもごはんが欲しいとアピールをするびーすけくん。この表情で飼い主さんを見つめれば、ごはんがもらえるとわかっているのかもしれませんね。

「ごはん！」と連呼をしながら片手をにぎにぎ

「ごはん！」と連呼しながら、催促を続けるびーすけくん。なぜか右手をグー、パーと握ったり開いたりしながら鳴いていたのだとか。鳴き方ももちろん可愛らしいのですが、連動するような手の動きも見入ってしまいます。

よく聞くと、「ごはん！」の言い方にも少しずつ抑揚があるように聞こえます。こんなに可愛らしいごはんちょうだいアピールをされてしまったら、ついつい多めにあげてしまいそうですね。

たくさんの猫さんたちの日常

「まがたま☆ブラザーズ」さまの家には、たくさんの猫たちが暮らしているのだそう。保護された子猫さんが家族になるまでの様子や、先住猫さんとのやり合いなど、バラエティ豊かな動画を見ることができます。

甘え上手な猫さんたちがたくさんいるようで、飼い主さんに鳴いて、撫でて欲しいとアピールをしているのだとか。猫さんたちは、飼い主さんのことが大好きなようです。

ごはんが欲しいとおしゃべりをするびーすけくんの姿は、TikTokで18.5万回以上も再生され、「ナニその手。めちゃくちゃ可愛い」「ごはぁんごはぁん、って言ってますかあぁぁ～」「茶トラさんは喋る子多いですよね。昔ウチに居た子もゴハン、寝る、て言うてました」「鳴き方が好き。可愛い！」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「まがたま☆ブラザーズ」さまには、飼い主さん宅で暮らすたくさんの猫たちの姿を見ることができます。個性豊かな猫たちの日々の暮らしの様子は、見ていて癒されますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「まがたま☆ブラザーズ」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。