ドッグランで遊びすぎてクタクタのわんこ。クッションに寝転がり飼い主さんを見る姿はまるで人間…！？オッサン化したわんこの姿は話題を呼び、投稿は153万回再生を突破。「仕事で疲れたお父さん」「もう可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：皿洗い中、ふと『クッションに寝転がる大型犬』を見た結果…完全に『オッサン化』している光景】

クッションにゴロン…！

Instagramアカウント「penta.94」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「ロキ」くんのお姿。この日、相当ドッグランを満喫したようで家に帰ってきたと思ったら、すぐにクッションにゴロン…！

『もう限界です』と言わんばかりにひっくり返ってお腹をさらけ出し、首の角度も「一番ラクな位置」をちゃんと分かっているかのよう。ロキくんには申し訳ないのですが、その姿は疲れ切って動けなくなったオジサンにしか見えません…！

完全にオッサン！？

飼い主さんが『ロキ！』と声をかけても、視線だけ送り体はいっさい動かず…。『え？呼んだ？』『今は無理ですけど』とばかりに薄目で訴える様子は笑いを誘います。

体を起こす元気すら残っていないのに、満足そうな表情をしているロキくん。ドッグランがよっぽど楽しかったのでしょうね。

思いっきり走り回っていたであろう姿と、帰宅後のオッサン化した姿…このギャップがたまらなく可愛いもの。人間味あふれるロキくんと一緒なら毎日が楽しくて仕方ありませんね。

この投稿には「面白すぎる～」「幸せそうな犬の寝姿大好き♡」「疲れているお父さんですか？」といったコメントが寄せられています。背中にチャックついてる…？そう笑ってしまった人が多かったようですよ。

わんこあるある！？可愛いストーカーと化すロキくんもご紹介！飼い主さんのトイレをこっそり覗きにきたロキくん。扉の鍵を閉めていないことが分かると、お鼻を器用に使い、そーっと扉を開けたといいます。

『こんにちは～』とごくごく自然な感じで現れたロキくんを『どうぞ～』と招き入れたくなりますが、そうもいきません。扉を閉めると『ダメだったか…』と大人しく引き下がったとか。

それでも諦められずに何度も繰り返す姿は、なんとも微笑ましい限り。こんなに可愛いストーカーなら大歓迎ですね…！？

クルクルと表情豊かなロキくんをもっと見てみたい方は、Instagramアカウント「penta.94」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「penta.94」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております