昨年の「Ｍ―１グランプリ２０２５」の王者「たくろう」のきむらバンドと赤木裕が２７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。「Ｍ―１」優勝直後に赤木が体調不良でダウンしたことを振り返る一幕があった。

今回は「病院が苦手な有名人ＳＰ」。 「僕らＭ―１取らせていただいて、チャンピオン史上最速で相方が体調不良で休んだんですよ」と話し出したきむら。赤木が「Ｍ―１チャンピオンになって５日後くらいに体調不良になって休みました、２日」と告白したものの、きむらが「ネットでは（所属の）吉本（興行）が働かせ過ぎたんだ、みたいになってたんですけど…」と話し雲行きが怪しくなった。

続けて「Ｍ―１直後だったんで、そんなに仕事も増えてなくて、ほんま３ステージ、１日５分の出番が。夜８時に帰って、ゆっくり８時間寝るっていうスケジュールが３日間くらい続いて、３９度の高熱が出ました」と明かすと、赤木は共演者から「なんで？」の大合唱を食らった。

赤木は「（インフルエンザなどの検査は）全部陰性で謎の３９度でした」と言って笑わせたところでＭＣの明石家さんまは「疲労とストレスなんやろうな」とポツリ。きむらは「それ以降、吉本も大概、チャンピオンは１日１０ステージとかやるんです。（Ｍ―１で戦った）エバースが１２ステージしてた時に、その日の我々は３ステージでした」と振り返っていた。