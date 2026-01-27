広島県警は２７日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで、広島・羽月隆太郎容疑者（２５）を逮捕した。本人は「使った覚えはありません」と容疑を否認している。球団は、事実関係の確認を含めて対応に追われている。

逮捕容疑は２０２５年１２月１６日ごろ、国内でエトミデート若干量を使用した疑い。エトミデートとは、もともとは鎮痛剤や麻酔導入剤として使用される国内未承認の医薬品成分だ。使用すると、ゾンビのように見えることから俗称「ゾンビたばこ」と呼ばれる危険ドラッグ。本来の使用用途とは別に、電子たばこ向けに違法に使用されるケースが社会問題化し、昨年５月に厚生労働省が「指定薬物」として規制した。

羽月容疑者はプロ７年目の昨季は代走の切り札として７４試合に出場し、打率２割９分５厘、１７盗塁といずれも自己最高の成績を残した。俊足が武器の内野手だが、外野も守れるユーティリイティーとして今季も期待されていた。底抜けに明るい性格でチームのムードメーカー。２月１日から始まる春季キャンプは２軍スタートが決まっていたが、直前にまさかの逮捕となった。

ＳＮＳでは「羽月逮捕マジで声出た」「え羽月？」「羽月って広島の羽月じゃねえか！」など驚きの声が相次いだ。広島ファンのみならず衝撃は大きかった。